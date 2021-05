Hyperbook Pulsar V17 Zen z procesorem Ryzen 9 5900HX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook wprowadza do swojej oferty oczekiwaną konfigurację modelu Pulsar V17 ZEN. Nowością w tej wersji laptopa jest zastosowanie wydajnego procesora AMD Ryzen 9 5900HX. Tradycyjnie sprzęt można wyposażyć w do 64 GB pamięci DDR4 oraz najnowocześniejsze, wydajne karty graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 lub RTX 3070. Wszystko zamknięto w lekkiej i wytrzymałej obudowie o grubości nie przekraczającej 2 cm i wadze 2.55 kg. Karty GeForce RTX 3070 i 3080 to najnowsze modele oparte na architekturze Ampere. Wspierają takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Zapewnia to doskonałą jakość obrazu i płynność rozgrywki.







Z kolei wykorzystanie kodeka NVENC wykorzystującego moc GPU zamiast CPU skutecznie przyspiesza renderowanie obrazu w profesjonalnych aplikacjach. TGP w wypadku obu kart w prezentowanych laptopach wynosi 115 W, co w skrócie oznacza wysoką wydajność kart.



Pulsar V17 ZEN oferowany jest z matrycą IPS o przekątnej 17.3-cala i rozdzielczości QHD (2560x1440) i częstotliwości odświeżania do 165 Hz, oraz 100-procentowym przestrzeni barwnej sRGB. Oznacza to doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i wysoką płynność obrazu w grach. Matowa powłoka matrycy zapewnia z kolei zabawę i pracę bez uciążliwych odblasków. Wydajne karty graficzne gwarantują odpowiednią wydajność w grach w oferowanej, wysokiej rozdzielczości 2160 x 1440.



Dodatkowym elementem, który decyduje o tym, iż każdy laptop Pulsar V17 Zen najlepiej spełnia potrzeby graczy, jest możliwość dopasowania poszczególnych podzespołów do potrzeb danego klienta. W firmowym sklepie Hyperbook można modyfikować wszystkie parametry laptopa. Chcesz więcej pamięci RAM, inny dysk SSD, poprawione chłodzenie - żaden problem! Jednocześnie, jeżeli nie chcesz korzystać z konfiguratora, możesz wybrać standardową wersję prosto z półki.



Zastosowana klawiatura wyposażona w podświetlenie RGB powoduje, że sterowanie czy pisanie będzie jeszcze łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Przeciwnicy takiego ozdobnika bez problemu mogą ustawić mniej rzucający się w oczy kolor, czy wręcz wyłączyć podświetlenie.



Aktualnie oba modele można zamawiać. Przed złożeniem zamówienia zalecany jest kontakt info@hyperbook.pl w celu potwierdzenia dostępności. Ceny: od 8899 PLN (RTX 3070) i od 11199 PLN (RTX 3080).





































Źródło: Info Prasowe / Hyperbook