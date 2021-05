Rider w wersji RS Sport z 350 Watowym silnikiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hulajnoga Rider RS Sport to propozycja dla miłośników ekstremalnych doznań – sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i w terenowych, trudnych warunkach. Ten e-pojazd dla dorosłych i młodzieży, dzięki 8,5-calowym kołom i kątem natarcia do 15°, pozwala na szybsze i bezpieczniejsze pokonywanie wzniesień, a duży 350W silnik na rozwinięcie prędkości do 25km/h. Tę e-hulajnogę można już kupić w Polsce od jedynego dystrybutora – firmy 4cv. Pojazd charakteryzuje się wyjątkowo solidnym wykonaniem. Mocna rama może udźwignąć nawet do 120 kg, a duże, 8.5-calowe pompowane koła zapewniają jeszcze lepszy niż dotychczas komfort jazdy oraz dają możliwość łatwiejszego, szybszego i przede wszystkim łatwiejszego pokonywania wzniesień do 15° nachylenia. Wbudowany tempomat pozwala zaoszczędzić energię, a także, w razie potrzeby, odpocząć zmęczonym dłoniom.







Maksymalna prędkość urządzenia to 25 km/h – pozwala ją osiągnąć serce hulajnogi, którym jest 350W silnik. Na jednym ładowaniu baterii, które trwa od 4 do maksymalnie 5 godzin, można pokonać dystans 25 km.



Hulajnoga Rider RS Sport jest dostępna w kolorze czerwonym i żółtym. Znaleźć ją można m.in. w sklepie Media Markt w cenie 2398 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / 4CV Mobile