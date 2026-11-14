2026-11-14 12:21
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Hyperbook S15 Spectre OLED

Obrazek Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook rozszerza ofertę o nowy model S15 Spectre OLED, łączący matrycę OLED 240 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, 16-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 356H oraz 24 GB pamięci LPDDR5X 7500 MHz. Laptop oferowany jest z dwiema kartami graficznymi do wyboru: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB lub RTX 5070 12 GB. S15 Spectre OLED uzupełnia portfolio Hyperbook o konstrukcję skierowaną do graczy, grafików, fotografów, montażystów wideo oraz użytkowników potrzebujących jednego komputera do różnych zadań. W nowym modelu producent kładzie szczególny nacisk na jakość wyświetlanego obrazu, zachowując jednocześnie wydajny procesor oraz dedykowany układ graficzny.



W odróżnieniu od największych konfiguracji z oferty Hyperbook, nowy laptop ma ekran o przekątnej 15,3 cala. Jego specyfikacja celuje w osoby, które chcą korzystać z wysokiej częstotliwości odświeżania w grach, a jednocześnie oczekują szerokiej gamy barw w zastosowaniach twórczych.

OLED 240 Hz i 100 procent DCI-P3
Wyświetlacz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (2.5K, QHD+) pracuje z odświeżaniem 240 Hz. Dzięki technologii OLED poszczególne piksele emitują światło niezależnie, co pozwala uzyskać bardzo głęboką czerń oraz wysoki kontrast. Takie parametry mogą poprawiać odbiór ciemnych scen w grach i filmach, a także komfort pracy z materiałami wizualnymi.
Deklarowane 100-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3 oznacza szeroką gamę reprodukowanych kolorów. Jest to szczególnie przydatne w fotografii, grafice i montażu wideo. Częstotliwość 240 Hz pozwala natomiast wyświetlać płynny ruch, co docenią zwłaszcza użytkownicy gier dynamicznych; rzeczywista liczba klatek zależy od gry i konfiguracji.

Intel Core Ultra 7 356H i szybka pamięć
Sercem S15 Spectre OLED jest Intel Core Ultra 7 356H, procesor wyposażony w 16 rdzeni, 18 MB pamięci podręcznej i maksymalne taktowanie do 4,7 GHz. Jednostka ma obsługiwać wymagające zadania, od wielozadaniowej pracy biurowej i programowania po tworzenie materiałów multimedialnych.
Konfigurację uzupełniają 24 GB pamięci LPDDR5X o szybkości 7500 MHz. Pamięć jest zintegrowana z płytą główną, dlatego jej pojemność należy uwzględnić przy zakupie; nie jest to typowa pamięć instalowana w wymiennych modułach SO-DIMM.

Dwie karty graficzne do wyboru
Hyperbook S15 Spectre OLED pozostaje jednym modelem, w którym klient wybiera jedną z dwóch konfiguracji GPU. Wariant z GeForce RTX 5060 i 8 GB pamięci GDDR7 jest propozycją do nowoczesnych gier, zastosowań multimedialnych oraz programów korzystających z akceleracji graficznej.
Druga możliwość to GeForce RTX 5070 z deklarowanymi 12 GB pamięci graficznej. Wariant ten jest skierowany do odbiorców oczekujących większych możliwości obliczeniowych GPU oraz dodatkowej przestrzeni pamięci graficznej. Ostateczne osiągi obu układów w laptopie zależą m.in. od limitów mocy, chłodzenia i konkretnego oprogramowania.

Ceny premierowe
Z okazji debiutu producent przygotował obniżone ceny obu konfiguracji. Wariant RTX 5060 kosztuje na start 9499 PLN brutto zamiast 9999 PLN, a konfiguracja RTX 5070 – 10999 PLN brutto zamiast 11999 PLN. Wszystkie ceny są cenami brutto. Szczegółowe warunki oraz czas obowiązywania oferty premierowej będą dostępne na stronie producenta.



Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook S15 Spectre OLED

Hyperbook S15 Spectre OLED

źródło: Info Prasowe - Hyperbook
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