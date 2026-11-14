Hyperbook S15 Spectre OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook rozszerza ofertę o nowy model S15 Spectre OLED, łączący matrycę OLED 240 Hz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli, 16-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 7 356H oraz 24 GB pamięci LPDDR5X 7500 MHz. Laptop oferowany jest z dwiema kartami graficznymi do wyboru: NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB lub RTX 5070 12 GB. S15 Spectre OLED uzupełnia portfolio Hyperbook o konstrukcję skierowaną do graczy, grafików, fotografów, montażystów wideo oraz użytkowników potrzebujących jednego komputera do różnych zadań. W nowym modelu producent kładzie szczególny nacisk na jakość wyświetlanego obrazu, zachowując jednocześnie wydajny procesor oraz dedykowany układ graficzny.







W odróżnieniu od największych konfiguracji z oferty Hyperbook, nowy laptop ma ekran o przekątnej 15,3 cala. Jego specyfikacja celuje w osoby, które chcą korzystać z wysokiej częstotliwości odświeżania w grach, a jednocześnie oczekują szerokiej gamy barw w zastosowaniach twórczych.



OLED 240 Hz i 100 procent DCI-P3

Wyświetlacz o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli (2.5K, QHD+) pracuje z odświeżaniem 240 Hz. Dzięki technologii OLED poszczególne piksele emitują światło niezależnie, co pozwala uzyskać bardzo głęboką czerń oraz wysoki kontrast. Takie parametry mogą poprawiać odbiór ciemnych scen w grach i filmach, a także komfort pracy z materiałami wizualnymi.

Deklarowane 100-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3 oznacza szeroką gamę reprodukowanych kolorów. Jest to szczególnie przydatne w fotografii, grafice i montażu wideo. Częstotliwość 240 Hz pozwala natomiast wyświetlać płynny ruch, co docenią zwłaszcza użytkownicy gier dynamicznych; rzeczywista liczba klatek zależy od gry i konfiguracji.



Intel Core Ultra 7 356H i szybka pamięć

Sercem S15 Spectre OLED jest Intel Core Ultra 7 356H, procesor wyposażony w 16 rdzeni, 18 MB pamięci podręcznej i maksymalne taktowanie do 4,7 GHz. Jednostka ma obsługiwać wymagające zadania, od wielozadaniowej pracy biurowej i programowania po tworzenie materiałów multimedialnych.

Konfigurację uzupełniają 24 GB pamięci LPDDR5X o szybkości 7500 MHz. Pamięć jest zintegrowana z płytą główną, dlatego jej pojemność należy uwzględnić przy zakupie; nie jest to typowa pamięć instalowana w wymiennych modułach SO-DIMM.



Dwie karty graficzne do wyboru

Hyperbook S15 Spectre OLED pozostaje jednym modelem, w którym klient wybiera jedną z dwóch konfiguracji GPU. Wariant z GeForce RTX 5060 i 8 GB pamięci GDDR7 jest propozycją do nowoczesnych gier, zastosowań multimedialnych oraz programów korzystających z akceleracji graficznej.

Druga możliwość to GeForce RTX 5070 z deklarowanymi 12 GB pamięci graficznej. Wariant ten jest skierowany do odbiorców oczekujących większych możliwości obliczeniowych GPU oraz dodatkowej przestrzeni pamięci graficznej. Ostateczne osiągi obu układów w laptopie zależą m.in. od limitów mocy, chłodzenia i konkretnego oprogramowania.



Ceny premierowe

Z okazji debiutu producent przygotował obniżone ceny obu konfiguracji. Wariant RTX 5060 kosztuje na start 9499 PLN brutto zamiast 9999 PLN, a konfiguracja RTX 5070 – 10999 PLN brutto zamiast 11999 PLN. Wszystkie ceny są cenami brutto. Szczegółowe warunki oraz czas obowiązywania oferty premierowej będą dostępne na stronie producenta.































źródło: Info Prasowe - Hyperbook