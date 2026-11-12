Noctua NL-LC1-36

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Któż nie zna coolerów i wentylatorów marki Noctua, która na przestrzeni już dziesięcioleci, stała się ikoną wydajności, swoistym "Mercedesem" wśród systemów chłodzenia powietrzem w naszych komputerach PC. Mijały lata i prócz rozwoju modeli wieżowych schładzaczy i nowych serii wentylatorów w ciemnych barwach (chromax.black i redux), zmieniało się niewiele. Tymczasem procesory wyposażano w coraz więcej rdzeni, ich wydajność lawinowo rosła, a wraz z tym i zapotrzebowanie na prąd, co znów przełożyło się na temperatury ich pracy. I tu powietrzne systemy chłodzenia zaczynały doznawać lekkiej zadyszki.





źródło: Klinika IN4

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