2026-11-12 16:59
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

Obrazek CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

Firma CORSAIR wprowadza do oferty zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL z aktywnym zabezpieczeniem nadprądowym każdego pinu złącza 12V-2x6 dzięki technologii PinProtect+. Zasilacz upraszcza również składanie komputera, umożliwiając bezpośrednie zasilanie nawet 24 urządzeń iCUE LINK ze zintegrowanego koncentratora systemowego iCUE LINK, a także zapewnia efektowny wygląd dzięki przezroczystym panelom bocznym, wentylatorowi z podświetleniem RGB i wykonanym na zamówienie japońskim kondensatorom. Model ten, bazujący na platformie HXi SHIFT, jest pierwszym zasilaczem CORSAIR wyposażonym w PinProtect+ – ochronę nadprądową (OCP) każdego pinu natywnego złącza GPU 12V-2x6. Certyfikat sprawności Cybenetics Platinum, zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1 oraz kompleksowe sterowanie w oprogramowaniu CORSAIR iCUE zapewniają wydajność, ochronę i elastyczność, których potrzebują wymagające komputery.



WYRAŹNIE LEPSZY
HX1000i SHIFT CRYSTAL ma z trzech stron przezroczyste okna z poliwęglanu, zapewniające nieograniczony widok podzespołów wewnętrznych, w tym specjalnie dobranych kondensatorów o odporności na temperaturę do 105°C. Przezroczysta obudowa, zaprojektowana tak, aby komponenty wewnętrzne prezentowały się równie imponująco co gotowy komputer, zmienia zasilacz w centralny element pokazowych komputerów. Zintegrowany wentylator 140 mm z łożyskiem z kopułą magnetyczną oferuje konfigurowalne podświetlenie RGB, które podkreśla estetykę zestawu i sygnalizuje status wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego złącza 12V-2x6 po aktywacji funkcji PinProtect+. W ten sposób łączy personalizowane podświetlenie z przydatnymi informacjami o systemie.

OCHRONA KARTY GRAFICZNEJ PINPROTECT+
PinProtect+ z zabezpieczeniem nadprądowym dla każdego pinu monitoruje w czasie rzeczywistym każdy z sześciu pinów 12 V natywnego złącza karty graficznej 12V-2x6, a odczyty prądu dla poszczególnych pinów są wyświetlane w iCUE. Jeśli natężenie prądu na dowolnym pinie przekroczy ustawiony próg na czas dłuższy niż określone opóźnienie, iCUE wyświetli ostrzeżenie, a podświetlenie RGB wentylatora zmieni kolor na czerwony. Gdy nieprawidłowe natężenie prądu się utrzymuje, PinProtect+ ogranicza zasilanie karty graficznej, powodując jej wyłączenie, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń, a wentylator przełącza się na pełną prędkość. Domyślne opóźnienie uwzględnia krótkotrwałe skoki mocy – skok, który ustąpi w wyznaczonym czasie, zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń, a system nie podejmie żadnych działań.

PinProtect+ jest udoskonaloną wersją technologii PinProtect wbudowanej w RM1200e i można ją dostosowywać w iCUE. Użytkownicy mogą ustawić próg natężenia prądu w zakresie 7–10 A (domyślnie 9.5 A), wybrać opóźnienie od 10 do 180 sekund, przeglądać dziennik zdarzeń przekroczenia progu natężenia prądu i odczyty z pinów oraz sprawdzać stan połączenia za pomocą kafelka PinProtect+ na karcie Cooling (Chłodzenie). Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera iCUE wyświetla monit o sprawdzenie dwukolorowych złączy dodanego w komplecie kabla 12V-2x6, jeżeli są widoczne szare końcówki, co wskazuje, że kabel nie został całkowicie podłączony. Dzięki temu można łatwo zauważyć luźne połączenie. PinProtect+ można wyłączyć w iCUE, choć nie jest to zalecane.

ZINTEGROWANY KONCENTRATOR SYSTEMOWY iCUE LINK
Zintegrowany koncentrator systemowy iCUE LINK upraszcza składanie komputera, umożliwiając bezpośrednie podłączenie kompatybilnych urządzeń iCUE LINK do zasilacza – bez konieczności korzystania z osobnego koncentratora systemowego i przewodu zasilającego PCIe. Dwukanałowa konstrukcja zintegrowanego koncentratora obsługuje do 24 podłączonych urządzeń iCUE LINK – po 12 na kanał – zapewniając konstruktorom komputerów szerokie możliwości konfiguracji inteligentnego chłodzenia zestawu. Kompatybilne urządzenia można łączyć szeregowo i automatycznie wykrywać w oprogramowaniu CORSAIR iCUE, aby dostosować prędkość wentylatorów i podświetlenie RGB dla każdego urządzenia.

PRZENIESIONE ZŁĄCZA
Złącza umieszczone z boku zapewniają wygodny dostęp do kabli CORSAIR Type-5, a w pełni modułowa konstrukcja umożliwia podłączanie tylko potrzebnych przewodów, ułatwiając montaż, porządkowanie okablowania i zachowanie estetyki wnętrza. Wysokiej jakości przewody z indywidualnymi osłonami i niskoprofilowymi grzebieniami porządkującymi zapewniają schludne, profesjonalne wykończenie i doskonale pasują do unikatowego wyglądu zasilacza.

CICHE DZIAŁANIE DZIĘKI SPRAWNOŚCI KLASY CYBENETICS PLATINUM
HX1000i SHIFT CRYSTAL zapewnia ogólną sprawność na poziomie do 91%, ograniczając ilość generowanego ciepła i oferując niezawodną, cichą pracę. Ma certyfikat ATX 3.1 i jest zgodny ze standardem PCIe 5.1, obsługując chwilowe skoki poboru mocy sięgające dwukrotności mocy znamionowej, aby zapewnić stabilność podczas wymagających obciążeń i skoków poboru mocy przez kartę graficzną.

Wentylator działa na podstawie zoptymalizowanej krzywej, zapewniając skuteczne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu. Tryb Zero RPM automatycznie zatrzymuje wentylator przy małym i średnim obciążeniu, zapewniając cichą pracę – wentylator uruchamia się tylko wtedy, gdy potrzebne jest dodatkowe chłodzenie. Trójwymiarowa kratka wentylatora z wzorem w kształcie litery Y maksymalizuje przepływ powietrza przy minimalnych ograniczeniach.

WYDAJNY I NIEZAWODNY
Wytrzymałe, dedykowane kondensatory 105°C zapewniają niezawodne zasilanie i długą żywotność, stabilne napięcie, niższe tętnienia oraz równomierne dostarczanie energii do wszystkich podzespołów komputera. Dzięki wyjściowej mocy znamionowej 1000 W zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL zapewnia odpowiedni zapas mocy wydajnym zestawom gamingowym i wymagającym podzespołom.

DOSTĘPNOŚĆ, GWARANCJA I CENA
CORSAIR HX1000i SHIFT CRYSTAL jest już dostępny w autoryzowanej sieci sklepów i dystrybutorów CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR w sugerowanej cenie producenta 289.90 EURO. Zasilacz jest objęty 10-letnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.



CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

źródło: Info Prasowe - CORSAIR
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