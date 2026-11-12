CORSAIR wprowadza na rynek zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR wprowadza do oferty zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL z aktywnym zabezpieczeniem nadprądowym każdego pinu złącza 12V-2x6 dzięki technologii PinProtect+. Zasilacz upraszcza również składanie komputera, umożliwiając bezpośrednie zasilanie nawet 24 urządzeń iCUE LINK ze zintegrowanego koncentratora systemowego iCUE LINK, a także zapewnia efektowny wygląd dzięki przezroczystym panelom bocznym, wentylatorowi z podświetleniem RGB i wykonanym na zamówienie japońskim kondensatorom. Model ten, bazujący na platformie HXi SHIFT, jest pierwszym zasilaczem CORSAIR wyposażonym w PinProtect+ – ochronę nadprądową (OCP) każdego pinu natywnego złącza GPU 12V-2x6. Certyfikat sprawności Cybenetics Platinum, zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1 oraz kompleksowe sterowanie w oprogramowaniu CORSAIR iCUE zapewniają wydajność, ochronę i elastyczność, których potrzebują wymagające komputery.







WYRAŹNIE LEPSZY

HX1000i SHIFT CRYSTAL ma z trzech stron przezroczyste okna z poliwęglanu, zapewniające nieograniczony widok podzespołów wewnętrznych, w tym specjalnie dobranych kondensatorów o odporności na temperaturę do 105°C. Przezroczysta obudowa, zaprojektowana tak, aby komponenty wewnętrzne prezentowały się równie imponująco co gotowy komputer, zmienia zasilacz w centralny element pokazowych komputerów. Zintegrowany wentylator 140 mm z łożyskiem z kopułą magnetyczną oferuje konfigurowalne podświetlenie RGB, które podkreśla estetykę zestawu i sygnalizuje status wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego złącza 12V-2x6 po aktywacji funkcji PinProtect+. W ten sposób łączy personalizowane podświetlenie z przydatnymi informacjami o systemie.



OCHRONA KARTY GRAFICZNEJ PINPROTECT+

PinProtect+ z zabezpieczeniem nadprądowym dla każdego pinu monitoruje w czasie rzeczywistym każdy z sześciu pinów 12 V natywnego złącza karty graficznej 12V-2x6, a odczyty prądu dla poszczególnych pinów są wyświetlane w iCUE. Jeśli natężenie prądu na dowolnym pinie przekroczy ustawiony próg na czas dłuższy niż określone opóźnienie, iCUE wyświetli ostrzeżenie, a podświetlenie RGB wentylatora zmieni kolor na czerwony. Gdy nieprawidłowe natężenie prądu się utrzymuje, PinProtect+ ogranicza zasilanie karty graficznej, powodując jej wyłączenie, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń, a wentylator przełącza się na pełną prędkość. Domyślne opóźnienie uwzględnia krótkotrwałe skoki mocy – skok, który ustąpi w wyznaczonym czasie, zostanie zapisany w dzienniku zdarzeń, a system nie podejmie żadnych działań.



PinProtect+ jest udoskonaloną wersją technologii PinProtect wbudowanej w RM1200e i można ją dostosowywać w iCUE. Użytkownicy mogą ustawić próg natężenia prądu w zakresie 7–10 A (domyślnie 9.5 A), wybrać opóźnienie od 10 do 180 sekund, przeglądać dziennik zdarzeń przekroczenia progu natężenia prądu i odczyty z pinów oraz sprawdzać stan połączenia za pomocą kafelka PinProtect+ na karcie Cooling (Chłodzenie). Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu komputera iCUE wyświetla monit o sprawdzenie dwukolorowych złączy dodanego w komplecie kabla 12V-2x6, jeżeli są widoczne szare końcówki, co wskazuje, że kabel nie został całkowicie podłączony. Dzięki temu można łatwo zauważyć luźne połączenie. PinProtect+ można wyłączyć w iCUE, choć nie jest to zalecane.



ZINTEGROWANY KONCENTRATOR SYSTEMOWY iCUE LINK

Zintegrowany koncentrator systemowy iCUE LINK upraszcza składanie komputera, umożliwiając bezpośrednie podłączenie kompatybilnych urządzeń iCUE LINK do zasilacza – bez konieczności korzystania z osobnego koncentratora systemowego i przewodu zasilającego PCIe. Dwukanałowa konstrukcja zintegrowanego koncentratora obsługuje do 24 podłączonych urządzeń iCUE LINK – po 12 na kanał – zapewniając konstruktorom komputerów szerokie możliwości konfiguracji inteligentnego chłodzenia zestawu. Kompatybilne urządzenia można łączyć szeregowo i automatycznie wykrywać w oprogramowaniu CORSAIR iCUE, aby dostosować prędkość wentylatorów i podświetlenie RGB dla każdego urządzenia.



PRZENIESIONE ZŁĄCZA

Złącza umieszczone z boku zapewniają wygodny dostęp do kabli CORSAIR Type-5, a w pełni modułowa konstrukcja umożliwia podłączanie tylko potrzebnych przewodów, ułatwiając montaż, porządkowanie okablowania i zachowanie estetyki wnętrza. Wysokiej jakości przewody z indywidualnymi osłonami i niskoprofilowymi grzebieniami porządkującymi zapewniają schludne, profesjonalne wykończenie i doskonale pasują do unikatowego wyglądu zasilacza.



CICHE DZIAŁANIE DZIĘKI SPRAWNOŚCI KLASY CYBENETICS PLATINUM

HX1000i SHIFT CRYSTAL zapewnia ogólną sprawność na poziomie do 91%, ograniczając ilość generowanego ciepła i oferując niezawodną, cichą pracę. Ma certyfikat ATX 3.1 i jest zgodny ze standardem PCIe 5.1, obsługując chwilowe skoki poboru mocy sięgające dwukrotności mocy znamionowej, aby zapewnić stabilność podczas wymagających obciążeń i skoków poboru mocy przez kartę graficzną.



Wentylator działa na podstawie zoptymalizowanej krzywej, zapewniając skuteczne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu. Tryb Zero RPM automatycznie zatrzymuje wentylator przy małym i średnim obciążeniu, zapewniając cichą pracę – wentylator uruchamia się tylko wtedy, gdy potrzebne jest dodatkowe chłodzenie. Trójwymiarowa kratka wentylatora z wzorem w kształcie litery Y maksymalizuje przepływ powietrza przy minimalnych ograniczeniach.



WYDAJNY I NIEZAWODNY

Wytrzymałe, dedykowane kondensatory 105°C zapewniają niezawodne zasilanie i długą żywotność, stabilne napięcie, niższe tętnienia oraz równomierne dostarczanie energii do wszystkich podzespołów komputera. Dzięki wyjściowej mocy znamionowej 1000 W zasilacz HX1000i SHIFT CRYSTAL zapewnia odpowiedni zapas mocy wydajnym zestawom gamingowym i wymagającym podzespołom.



DOSTĘPNOŚĆ, GWARANCJA I CENA

CORSAIR HX1000i SHIFT CRYSTAL jest już dostępny w autoryzowanej sieci sklepów i dystrybutorów CORSAIR na całym świecie oraz w sklepie internetowym CORSAIR w sugerowanej cenie producenta 289.90 EURO. Zasilacz jest objęty 10-letnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy CORSAIR.































źródło: Info Prasowe - CORSAIR