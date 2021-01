Hyperbook odświeża laptopy NH5 i NH7 i wprowadza R15 Zen

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hyperbook wprowadza do swojej oferty odświeżone konfiguracje modeli NH5 i NH7 wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3060 oraz procesory Intel i7-10870H, a także nowy model R15 Zen oparty na procesorach AMD Ryzen. Zapowiedziano również laptopy z procesorami AMD Ryzen 500 (Cezanne-H) oraz kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3080 i RTX 3070. Laptopy Hyperbook NH5 i NH7 to świetny kompromis między wydajnością a ceną. Najnowszej generacji procesory Intel Core i7, do 64 GB pamięci DDR4 oraz najnowocześniejsza, wydajna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 zapewnią moc potrzebną niezbędną do pracy i zabawy z najbardziej wymagającymi aplikacjami oraz grami.







Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 3060 to najnowszy model oparty na architekturze Ampere, wspierający takie techniki dla graczy jak ray tracing czy NVIDIA DLSS. Zapewnia doskonałą jakość obrazu i płynność rozgrywki. Zastosowany w obu nowych modelach laptopów procesor Intel Core i7-10870H to mistrz wydajności w swojej klasie. Posiada 8 rdzeni i 16 wątków. Dzięki temu zapewnia dużą wydajność w obliczeniach wielowątkowych.



Odświeżone laptopy Hyperbook NH5 i NH7 wyposażono w ekrany Full HD IPS 144 Hz (odpowiednio 15,6” oraz 17,3”) z pokryciem sRGB powyżej 90%, co gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów, szerokie kąty widzenia i wysoką responsywność. Matowe matryce zapewniają komfortową zabawę i pracę bez niechcianych odblasków i połysków. Dodatkowo obudowa w modelu NH5 otrzymała aluminiową pokrywę matrycy.



Laptopy Hyperbook NH5 i NH7 kierowane są zarówno do entuzjastów gier jak i miłośników najnowszych technologii, dla których moc i wydajność liczy się również w pracy. Aktualnie oba modele można zamawiać w przedsprzedaży, a realizacja zamówień nastąpi od 17 lutego.



Hyperbook zaprezentował również nowy model R15 Zen, wyposażony w wydajne procesory AMD Ryzen oraz zintegrowaną kartę graficzną AMD Vega. Takie połączenie idealnie sprawdzi się w pracy i nauce zdalnej, ale również pozwoli na zabawę w mniej wymagające gry. W laptopie Hyperbook R15 Zen zastosowano wytrzymały zawias, pozwalający na otwarcie laptopa w zakresie 180 stopni, a dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 49 Wh można osiągnąć długi czas pracy bez konieczności ładowania baterii.



Hyperbook R15 Zen jest dostępny w przedsprzedaży, a realizacja zamówień na poszczególne konfiguracje rozpocznie się 15 stycznia.





Hyperbook NH5

- procesor Intel i7-10870H (8 rdzeni, 16 wątków)

- karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB

- ekran 15.6” Full HD 144Hz IPS z pokryciem sRGB powyżej 90%

- aluminiowa pokrywa matrycy

- waga 2.2 kg

- możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, dysk twardy, karta sieciowa, itd.)

Cena: od 5499 PLN





Hyperbook NH7

- procesor Intel i7-10870H (8 rdzeni, 16 wątków)

- karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB

- ekran 17.3” Full HD 144Hz IPS z pokryciem sRGB powyżej 90%

- waga 2.5 kg

- możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, dysk twardy, karta sieciowa, itd.)

Cena: od 5599 PLN





Hyperbook R15 Zen

- procesor AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni, 6 wątków) lub Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków)

- karta graficzna AMD Radeon Vega

- ekran 15.6” Full HD IPS

- aluminiowa pokrywa matrycy

- waga 1.65 kg

- możliwość skonfigurowania pozostałych podzespołów (pamięć, nośnik SSD, karta sieciowa, itd.)

- możliwość instalacji modemu LTE

Ceny: od 2399 PLN (z procesorem Ryzen 5) oraz od 2799 PLN (z procesorem Ryzen 7)



































Źródło: Info Prasowe / Hyperbook