Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INNO3D GeForce RTX 3080 12GB X3 OC LHR to konstrukcja oparta na układzie graficznym Nvidia Ampere GA102-220. Charakteryzuje się rozszerzoną do 12 GB ilością pamięci VRAM GDDR6X. Ponadto wyposażono ją w dodatkowe 256 rdzeni CUDA (łącznie 8960 rdzeni). Dopisek LHR w nazwie GPU, oznacza blokadę LHR (Lite Hash Rate), która ogranicza wydajność wydobywania wybranych kryptowalut. Producent zdecydował się na fabryczne podkręcenie chipu graficznego. Jego bazowe taktowanie wynosi 1260 MHz, zaś w trybie Boost osiąga nawet 1725 MHz. Jednostka wykorzystuje układ chłodzenia składający się z trzech wentylatorów o wysokości dziewięciu centymetrów i zajmuje jedynie dwa sloty. Może zatem ona zainteresować użytkowników, których pecety bazują na płytach głównych mATX oraz Mini-ITX.







Na tylnej ścianie karty znajdują się cztery gniazda, w tym trzy DisplayPort 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Zgodnie z zaleceniami producenta, potencjalni nabywcy powinni wyposażyć swoje komputery w zasilacz o mocy co najmniej 750 W z dwoma 8-pinowymi wtyczkami PCI-Express.



INNO3D GeForce RTX 3080 12GB X3 OC LHR powinna pojawiać się w ofertach sklepów już wkrótce. Producent nie podaje sugerowanej ceny detalicznej, jednocześnie skupiając się na zapewnieniu jak najlepszej dostępności.































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia