Audictus DOPAMINE PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dopamina należy do związków chemicznych z grupy katecholamin. Jest wytwarzana i uwalniana między innymi przez komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Pełni funkcję przekaźnika w synapsach w ośrodkowym układzie nerwowym. Jej działanie wpływa na samopoczucie, energię i chęć do działania, motywację, a także wiele innych procesów. Odpowiada również za uczucie szczęścia – słynne „motyle w brzuchu” to właśnie wynik jej działania... Skąd ten wywód chemiczny? Ano stąd, że dotarły do mnie bezprzewodowe słuchawki polskiej marki Audictus, które właśnie mają dopaminę w nazwie.





Źródło: Klinika IN4

