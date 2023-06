Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 4060 Ti to najnowsza karta graficzna NVIDII ze średniej półki, która powinna przypaść do gustu graczom liczącym na niski pobór energii elektrycznej. Firma INNO3D przygotowała jej wersję niereferencyjną iCHILL X3 cechującą się firmowo podkręconymi zegarami oraz efektownym systemem chłodzenia. Akcelerator bazuje na rdzeniu AD106 z 4352 jednostkami CUDA. Układ ten już po wyjęciu z pudełka jest w stanie rozpędzić się aż do 2595 MHz w trybie Boost, a więc na starcie powinien być o 60 MHz szybszy od innych, domyślnie taktowanych modeli RTX 4060 Ti. Jak sugeruje nazwa jednostki, na pokład trafiło 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 128-bit (18 Gbps). Resztę specyfikacji karty uzupełniają rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Warto dodać, że karta wspiera popularną technikę upscalingu obrazu DLSS 3.0.







Wizytówką omawianej karty graficznej jest system chłodzenia, który wyróżnia się agresywną, choć efektowną stylistyką. Jednostka posiada trzy wentylatory (2x 88 mm, 1x 78 mm), miejscowe podświetlenie LED RGB, cztery niklowane kompozytowe rurki cieplne, gustowny backplate, a także potężny radiator obejmujący swoją powierzchnią moduły VRAM. Ponadto RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 charakteryzuje się pojedynczym złączem zasilania 8-pin, a także czterema standardowymi portami wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a). Wymiary karty to 294 x 118 x 60 mm.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Ti 8 GB iCHILL X3 już niebawem powinna pojawić się w polskich sklepach w cenie około 2200 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia