Startuje polska edycja HUAWEI XMAGE Awards 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Na zwycięzców konkursu fotograficznego HUAWEI XMAGE Awards 2023 czeka łącznie 59 nagród pieniężnych, w tym 3 główne po 10000 dolarów oraz kilkadziesiąt nagród rzeczowych, takich jak m.in.: smartfon HUAWEI P60 Pro, smartwatche z serii HUAWEI Watch 4 czy słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i. Może je wygrać każdy miłośnik fotografii mobilnej - zarówno amator, jak i profesjonalista. Warunkiem jest zgłoszenie zdjęć lub filmów wykonanych smartfonem marki Huawei. Prace można przesyłać do 15 sierpnia 2023 r. Ogłoszenie wyników polskiej edycji konkursu nastąpi 8 września br., a światowy finał zostanie rozstrzygnięty 30 września br. W tym roku konkurs HUAWEI XMAGE Awards, do tej pory znany jako Next Image Awards, przeszedł rebranding. Nowa nazwa nawiązuje do XMAGE – przełomowej koncepcji wprowadzonej w 2022 roku, która już dziś jest symbolem innowacji technologicznych Huawei.







To właśnie dzięki niej najnowszy flagowiec HUAWEI P60 Pro jest aktualnie najlepszym fotosmartfonem na świecie, według rankingu DXOMARK. Konkurs organizowany jest od 2017 roku, więc tegoroczna edycja to już 6. odsłona wydarzenia dla fanek i fanów fotografii z ponad 170 krajów świata, którzy do tej pory przesłali prawie 4 miliony zgłoszeń. Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 sierpnia 2023 r., do godz. 18.00 przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei, ale wcześniej nie zdobywały nagród w innych konkursach i nie były publikowane w mediach. Można tego dokonać na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/community/xmage-awards/.



Jeden uczestnik może łącznie wysłać do 30 zgłoszeń. Do wyboru jest 8 kategorii konkursowych, w tym 6 fotograficznych:

1. NIGHT WALK – gdy zajdzie słońce, spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności

2. PORTRET – wyraź siebie lub swojego bohatera za pomocą tylnego lub przedniego aparatu

3. SZTUKA i MODA – jako znakomite formy wyrażania siebie. Uchwyć chwilę, która Cię inspiruje

4. OUTDOOR – pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem

5. HELLO LIFE! – pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment ze swojej codzienności

6. STORYBOARD – seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię

oraz 2 filmowe:

1. AKCJA – maks. 30 sekundowy materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie

2. STORYTELLING – opowiedz historię, która zainspiruje świat. Film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5–30 minut



Podwójna szansa na wygraną

Zgłoszone zdjęcia i filmy zostaną poddane weryfikacji, a następnie ocenione przez polskie Jury, które wybierze po 1 lokalnym zwycięzcy z każdej kategorii i zwycięzcę głównego. W skład Jury wchodzić będzie 10 osób, w tym Agnieszka Ewa Giętkowska – fotografka, zwyciężczyni polskiej edycji Next Image 2022, oraz Piotr Twardowski – twórca kreatywnych filmów reklamowych. Ogłoszenie polskich wyników nastąpi 8 września 2023 roku.



Wszystkie prace zgłoszone do lokalnych konkursów (w tym do polskiej edycji) zostaną ponownie ocenione przez międzynarodowe Jury. Najlepsze z nich dostaną się do globalnego finału, gdzie wyboru zwycięzców dokonają: Chen Xiaobo – wiceprezeska Chińskiego Stowarzyszenia Fotografów, Pei Tongtong – fotografka mody, Jose Ramos – portugalski fotograf krajobrazu, Jessica Hromas – australijska fotografka specjalizująca się w portretach, i Li Changzhu – wiceprezes Działu Marketingu Strategii Konsumenckiej w Huawei CBG. Nazwiska zwycięzców światowego finału zostaną przedstawione 30 września br.



Spełniaj fotograficzne marzenia, wygrywaj cenne nagrody

Trzech zwycięzców światowego finału konkursu otrzyma nagrody główne w wysokości 10000 dolarów. W każdej z 8 kategorii tematycznych Jury wyłoni po 3 najlepsze prace, a ich autorzy otrzymają po 1500 dolarów. A na 27 laureatów drugich miejsc czeka po 1000 dolarów. Dodatkowo dla 5 wyróżnionych zdjęć lub filmów zostaną przyznane nagrody po 500 dolarów. Autor(-ka)a najlepszej pracy w Polsce sięgnie po smartfon HUAWEI P60 Pro, zwycięzcy kategorii Portret i Night Walk otrzymają nowe smartwatche z serii HUAWEI Watch 4, a laureaci pozostałych kategorii słuchawki – HUAWEI FreeBuds 5i. Te lokalne nagrody rzeczowe zostaną przekazane w postaci bonów uprawniających do zakupu wygranych produktów za symboliczne 1 zł.



Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/community/details/topicId_84843/.

















Źródło: Info Prasowe / Huawei