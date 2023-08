Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na rynku pojawia się coraz więcej komponentów komputerowych w jasnych, wyróżniających się kolorach. Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC White stanowi kolejny przykład tego nasilającego się trendu. INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC White to układ bazujący na rdzeniu AD107, który posiada 3072 jednostki CUDA. Jak sugeruje oznaczenie produktu, model ten wyróżnia się firmowo podkręconymi taktowaniami. Całość rozpędza się do 2490 MHz, co oznacza, że pod obciążeniem będzie o 30 MHz szybsza od standardowych kart graficznych RTX 4060. Na pokład omawianej grafiki trafiło także 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 (17 Gbps) na szynie 128-bit.







Karta graficzna zawiera specjalne rdzenie Ray Tracing 3. generacji i rdzenie Tensor 4. generacji. Warto również zaznaczyć, że omawiany model obsługuje technikę DLSS 3.0. Jak udowodniło już wielu recenzentów, architektura Ada Lovelace słynie nie tylko z wysokiej wydajności, ale przede wszystkim z niewielkiego apetytu na moc elektryczną. Nic dziwnego zatem, że współczynnik TDP karty wynosi zaledwie 115 W.



To, co najmocniej wyróżnia kartę INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC White to dwuslotowy układ chłodzenia z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm. Jego obudowa jest biało-srebrna, dzięki czemu całość mocno wyróżnia się od konkurencji. Nie mogło zabraknąć też gustownej płytki ochraniającej laminat. Wymiary grafiki to 250 x 118 x 42 mm, a na jej śledziu znajdziemy standardowy zestaw gniazd wideo (3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1).



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 OC White jest dostępna w sklepach z elektroniką w cenie od około 1649 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - Entrymedia