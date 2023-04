INNO3D GeForce RTX 4070 - Nowe, niereferencyjne karty graficzne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zadebiutowała właśnie nowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070, która powinna okazać się atrakcyjnym wyborem dla graczy. Jednostka ta została już przedstawiona przez firmę INNO3D w kilku niereferencyjnych wersjach. GeForce RTX 4070 to najnowsza karta graficzna NVIDII oparta na architekturze Ada Lovelace (5 nm). Całość bazuje na rdzeniu AD104 wyposażonym w 5888 jednostek CUDA, 184 jednostki teksturujące, 64 jednostki renderujące, a także 46 jednostek RT 3. generacji oraz 184 jednostki Tensor 4. generacji. Układ współpracuje z 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X na 192-bitowej magistrali. Całość obsługuje technologię DLSS 3.0. Jak twierdzi producent, GeForce RTX 4070 w większości nowoczesnych gier powinien zagwarantować płynność na poziomie ponad 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p.







Topowym przedstawicielem nowej serii kart jest układ INNO3D GeForce RTX 4070 iCHILL X3, który ma stanowić doskonały przykład najnowszej technologii chłodzenia łączącej elementy konstrukcyjne z podświetleniem RGB. Produkt ten wyróżnia się m.in. trzema wentylatorami 98 mm, ośmioma rurkami cieplnymi oraz gustowną płytką usztywniającą laminat. Producent zadbał również o firmowo podniesione zegary, dzięki czemu model iCHILL X3 już na starcie będzie szybszy od standardowych kart GeForce RTX 4070.



Modele GeForce RTX 4070 X3 OC i TWIN X2/OC od INNO3D powinny przypaść do gustu osobom, które szukają nie tylko wydajnej, ale przede wszystkim opłacalnej karty graficznej. Są to również wersje przeznaczone dla graczy posiadających nieco mniej miejsca w obudowie — wariant X3 OC cechuje się długością 297 mm, natomiast wersje TWIN X2/OC mierzą zaledwie 250 mm. Wszystkie wspomniane modele wyróżniają się prostym, choć nadal wydajnym 2-slotowym chłodzeniem z wentylatorami o średnicy 88 mm i pięcioma rurkami cieplnymi.



Karty graficzne INNO3D GeForce RTX 4070 powinny być dostępne w sklepach od 13 kwietnia 2023 roku.