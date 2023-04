ASUS - ROG Phone 7 oficjalnie zaprezentowany

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) przedstawia całkowicie odmienioną serię smartfonów dla graczy ROG Phone 7 w trakcie premiery For Those Who Dare. Seria ROG Phone 7 obejmuje modele ROG Phone 7 i ROG Phone 7 Ultimate, co stanowi kolejny krok w ewolucji najbardziej wydajnego telefonu dla graczy na świecie. Futurystycznie wyglądający telefon o nowym, dwukolorowym wzornictwie łączy w sobie moc flagowej platformy Snapdragon 8 Gen 2 z zaawansowanym systemem chłodzenia GameCool 7. Za zapierającymi dech w piersiach wrażeniami z rozgrywki mobilnej i imponująco niskiemu zużyciu energii stoi unikalny system strojenia ROG. Kluczem wydajności energetycznej jest tutaj nowa, rewolucyjna konstrukcja komory parowej o szybkim obiegu, która zwiększa wydajność rozpraszania ciepła nawet o 168%, pozwalając serii ROG Phone 7 na uruchamianie gier z maksymalną prędkością przy zachowaniu niskiej temperatury urządzenia.







By uczynić ROG Phone 7 doskonałym, przenośnym odtwarzaczem multimediów zwiększono w nim efektywność głośników o 50%1 oraz dostrojono jego brzmienie we współpracy ze specjalistami w dziedzinie audio - firmą Dirac. ROG Phone 7 zapewnia teraz niesamowity dźwięk 2.1 dzięki nowemu akcesorium - AeroActive Cooler 7 - które mieści w sobie wydajny subwoofer.



Zastosowany w urządzeniu niesamowity ekran Samsung AMOLED o odświeżaniu 165 Hz charakteryzuje się znacznie wyższą jasnością, niż w przypadku poprzedniego modelu. ROG Phone 7 oferuje legendarne efekty w grach, które oparte są o przez sztuczną inteligencję, a także konfigurowalne przyciski haptyczne AirTrigger oraz nieustanne uaktualniania ustawień gier przygotowywanych dla graczy przez zespół ROG Gaming. Wszystko po to, aby zawsze stawiać gracza na pierwszym miejscu. W modelu ROG Phone 7 Ultimate zastosowano również unikatowy wyświetlacz ROG Vision z tyłu urządzenia, zaś system chłodzenia GameCool 7 został w nim wzbogacony o innowacyjny AeroActive Portal.



Bezkompromisowa wydajność

Potężna rodzina ROG Phone 7 została zbudowana bez jakichkolwiek kompromisów, uwalniając niesamowitą moc obliczeniową flagowego procesora Snapdragon 8 Gen 2 3.2 GHz, który jest o 15% szybszy i 15% bardziej energooszczędny od jego poprzednika. Sprzęt wyposażono w maksymalnie 16 GB pamięci RAM LPDDR5X o przepustowości 8.533 Mb/s oraz 512 GB pamięci ROM UFS 4.0 - pamięci dwukrotnie szybszej niż UFS 3.0. Całość przygotowana na obsługę WiFi 7* (802.11be) z Qualcomm FastConnect 7800, wsparciem dla ultra-szybkiego kanału 320 MHz, oraz Multi-Link Operation, z przełomowymi korzyściami w zakresie wydajności opóźnień.



Dzięki Snapdragon Elite Gaming, ROG Phone 7 otrzymał również obsługę sprzętowego ray tracing w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że w przypadku obsługiwanych gier, gracze będą mogli cieszyć się hiperrealistycznymi odbiciami - szczególnie na powierzchniach metalowych i wodzie, które dodadzą nowy wymiar doznań podczas rozgrywki. Całość mocy została spotęgowana jeszcze bardziej dzięki bezkonkurencyjnemu menedżerowi wydajności Armoury Crate, który zapewnia graczom najlepszą kontrolę nad wydajnością i ustawieniami dostrajającymi.



By dotrzymać tempa najbardziej dynamicznych gier, w serii ROG Phone 7 zastosowano ekran Samsung AMOLED o częstotliwości odświeżania 165 Hz, częstotliwości próbkowania dotyku 720 Hz i precyzji odwzorowania kolorów z Delta E <1 zapewniając tym samym doskonałe wrażenia wizualne. Wyświetlacz cechuje się również zwiększoną jasnością do 1500 nitów, aby ułatwić korzystanie z telefonu na zewnątrz. Ten wyjątkowy ekran został przygotowany we współpracy z wiodącą firmą Pixelworks specjalizującą się w przetwarzaniu obrazu, co pozwoliło uzyskać najlepszą na świecie dokładność odwzorowania kolorów. To wyświetlacz bez żadnych kompromisów.



Oprócz standardowych funkcji, ROG Phone 7 Ultimate wyposażono dodatkowo w ROG Vision - unikalny kolorowy wyświetlacz z tyłu telefonu urządzenia - stanowiący przykład innowacyjności marki ROG. Funkcja ta może prezentować wyjątkowe animacje wyzwalane przez zdarzenia systemowe, takie jak stan naładowania, informacje o połączeniach przychodzących, aktywacji trybu X i wiele innych. Użytkownicy będą mogli tworzyć także własne spersonalizowane animacje, co jeszcze bardziej zwiększy niepowtarzalność każdego ROG Phone 7 Ultimate. Wraz z ROG Vision, gracze mogą wyrazić swój własny styl i w pełni wykorzystać potencjał tej awangardowej technologii.



Bezkompromisowa energooszczędność

Aby zminimalizować zużycie energii bez obniżania wydajności, seria ROG Phone 7 wykorzystuje 15% poprawę wydajności energetycznej oferowaną przez procesory Snapdragon 8 Gen 2, wzbogaconą o najlepszy w historii system chłodzenia GameCool 7, który schładza procesor ze wszystkich stron. Wykorzystuje on podejście do chłodzenia oparte na trzech filarach: W przypadku krótkich sesji, mieszanka termiczna azotku boru (BN) odpowiadać będzie za zmniejszenie throttlingu procesora. Dla średnich długości sesji, pierwsze skrzypce grać będzie komora parowa i arkusze grafitowe znajdujące się po drugiej stronie procesora. I wreszcie, podczas naprawdę maratońskich sesji gamingowych, do akcji wkracza AeroActive Cooler 7, którego wentylator umieszczony został tuż nad modułem CPU.



W ROG Phone 7 Ultimate chłodzenie wkracza na jeszcze wyższy poziom dzięki wiodącemu na świecie AeroActive Portal. Jest to dodatkowy wlot powietrza, który aktywuje się automatycznie po podłączeniu coolera AeroActive. Pozwala skierować stały strumień chłodnego powietrza z coolera na ożebrowanie komory parowej - zabieg ten pozwala skutecznie rozproszyć ciepło generowane przez SoC, co prowadzi do znacznego wzrostu wydajności w grach i wytrzymałości baterii. Gdy AeroActive Portal jest aktywny, wydajność termiczna telefonu może wzrosnąć nawet o 20%.



ROG Phone 7 to także odmieniona i całkowicie przeprojektowana komora parowa - która jest teraz większa i kryje w sobie nowoczesne technologie. Zamiast zwykłych struktur w kształcie filarów, wykorzystuje specjalne trójkątne kolumny z wypustkami na długich krawędziach komory poprawiając tym samym ogólną wydajność cieplną. Dodatkowo zastosowano w niej sześć kanałów zwrotnych, które działają jak istne autostrady dla przepływu cieczy, która powraca do SoC i jest gotowa dla kolejnych cykli termicznych. Arkusze grafitowe w ROG Phone 7 zostały również powiększone i ukształtowane tak, aby zmaksymalizować transfer ciepła z płyty głównej i płyty RF. A na koniec AeroActive Cooler 7 - który posiada nie tylko ulepszony wentylator, z większą ilością łopatek dla lepszej wydajności, lecz także wbudowaną termoelektryczną chłodnicę Peltiera - zapewniającą maksymalną moc chłodzenia. Nowy AeroActive Cooler to też rewolucyjna konstrukcja DualCool która pozwala skierować strumień powietrza na ekran telefonu tym samym dodatkowo schładzając urządzenie.



Bezkompromisowy gaming

Mobilni gracze jeszcze nigdy nie doświadczyli smartfonów, które brzmiałyby tak dobrze jak telefony z serii ROG Phone 7. System audio w najnowszym modelu składa się z dwóch przednich głośników o wymiarach 12 x 16 mm - oferujących o 50% większą efektywną głośność niż w poprzedniej generacji - wspomaganych dodatkowo przez pięciomagnesowy, superliniowy subwoofer o wymiarach 13 x 38 mm umieszczony w AeroActive Cooler 7. Jego zastosowanie pozwala zwiększyć głośność basów o 77%, zapewniając tym bezkonkurencyjny dźwięk 2.1 w grach lub filmach, gdy AeroActive Cooler 7 jest podłączony. Dzięki współpracy z ekspertami audio firmy Dirac zapewniono w nim naprawdę niezrównaną jakość dźwięku. Od 3.5 mm gniazda słuchawkowego, po kinowe brzmienie przestrzenne Dirac Virtuo For Headphone - seria ROG Phone 7 posiada wszystkie technologie pozwalające na uzyskanie doskonałego dźwięku. Obsługa Snapdragon Sound™ zapewnia super-niskie opóźnienia i wysoką wierność audio przez Bluetooth.



Najnowsze rozwiązania softwarowe pozwalają dodatkowo zwiększyć wrażenia z gier. X Sense pomaga graczom wykryć kluczowe wydarzenia na ekranie, takie jak pojawienie się ważnego nowego elementu na mapie lub zbliżanie się wroga, wyświetlając stosowne powiadomienie. Jeśli gracz pozbędzie się wielu rywali za jednym zamachem, X Sense wzbogaci to wydarzenie efektami wizualnymi. X Capture to z kolei narzędzie AI, które automatycznie utrwala pamiętne momenty w trakcie rozgrywki, takie jak pokonanie przeciwnika czy wygranie meczu.



Znane już z poprzednich serii, ultradźwiękowe przyciski AirTrigger dają graczom niezrównaną kontrolę nad rozgrywką, zapewniając wrażenia niczym z gry na konsoli. Obsługują szeroki zakres gestów, w tym Dual Action, Press and Lift oraz Gyroscope Aiming. Do dyspozycji graczy oddano także 10 elementów sterowania ruchem oraz liniowy silnik w osi X, zapewniający potężne haptyczne sprzężenie zwrotne, które przenosi graczy w samo serce akcji. Umożliwia on także korzystanie z doskonałej funkcji Vibration Mapping, potęgującej doświadczenie dotyku poprzez zapewnienie regulowanego haptycznego sprzężenia zwrotnego dla wirtualnych przycisków ekranowych.



Dostępność i cena

Seria ROG Phone 7 dostępna będzie w Polsce w sklepach X-KOM, Media Expert, Euro i w sklepie ASUS, w cenach rozpoczynających się od 4999 PLN. Co więcej, producent przygotował też specjalną ofertę w ramach przedsprzedaży. Każdy, kto zdecyduje się teraz na zakup ROG Phone 7 może otrzymać AeroActive Cooler 7 o wartości 549 PLN, za 1zł! Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

































Źródło: Info Prasowe / ASUS