AMD przedstawia nowe karty graficzne AMD Radeon PRO W7900 i W7800

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD przedstawiła dzisiaj karty graficzne dla stacji roboczych AMD Radeon PRO W7900 i W7800, które wykorzystują układy graficzne skonstruowane w oparciu o w wydajną i efektywną energetycznie architekturę AMD RDNA 3. To pierwsze na świecie profesjonalne karty graficzne z chipletowym GPU i pierwsze z obsługą standardu DisplayPort 2.1 dla następnej generacji ekranów, a przy tym najwydajniejsze, jakie firma AMD dotychczas skonstruowała. Podczas gdy AMD Radeon PRO W7900 zapewnia nawet 1,5-krotnie wyższą wydajność geometryczną w porównaniu z poprzednią generacją, to obie nowe karty graficzne oferują lepszy stosunek wydajności do ceny w porównaniu do konkurencji w wymagających aplikacjach dla profesjonalistów i twórców.







Najważniejsze cechy kart z serii AMD Radeon PRO W7000:

- Architektura AMD RDNA 3 oraz chiplety – zapewniają wyższą wydajność i lepszą efektywność niż architektura RDNA 2. Nowe jednostki obliczeniowe AMD RDNA 3 realizują obliczenia związane z renderingiem, sztuczną inteligencją (AI) i raytracingiem oferując ok. 50% wyższą wydajność w raytracingu w przeliczeniu na jednostkę obliczeniową w porównaniu do poprzedniej generacji.

- Sprzętowa akceleracja AI i druga generacja jednostek do raytracingu – nowe instrukcje AI i zwiększona przepustowość w obliczeniach związanych z AI przekładają się na ponad 2-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji architektury AMD RDNA. Podobnie druga generacja akceleratorów raytracingu zapewnia znacznie wyższą wydajność generacyjną.

- AMD Radiance Display Engine i DisplayPort 2.1 – to obsługa najwyższych rozdzielczości i ponad 68 miliardów kolorów oraz ekranów z wyższą częstotliwością odświeżania niż architektura AMD RDNA 2 i konkurencyjne rozwiązania. Porty wideo są z kolei gotowe na następnej generacji ekrany i konfiguracje z wieloma monitorami, które są istotne dla profesjonalistów.

- Certyfikaty wiodących aplikacji dla profesjonalistów – firma AMD współpracuje z wiodącymi dostawcami profesjonalnych aplikacji, aby potwierdzić możliwości działania w trybie 24/7 kart AMD Radeon PRO w wymagających środowiskach i spełnianie wysokich wymagań oraz standardów. Lista certyfikatów dostępna jest na stronie AMD.



Karty graficzne AMD Radeon PRO W7000 powinny pojawić się w ofertach wiodących sprzedawców w 2 kwartale 2023 roku. Cena sugerowana SEP dla kart AMD Radeon PRO W7900 to 3999 USD, a dla W7800, to 2499 USD. Karty te powinny być też dostępne w systemach producentów OEM i integratorów w drugiej połowie 2023 roku.





















Źródło: Info Prasowe / AMD