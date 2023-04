PNY GeForce RTX 4070 12GB VERTO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma PNY poinformowała dziś o rozszerzeniu swojej rewolucyjnej rodziny procesorów graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 z serii PNY i XLR8 Gaming o nowe karty graficzne GeForce RTX 4070 12GB VERTO. Układ GPU GeForce RTX 4070 zawiera wszystkie osiągnięcia architektury NVIDIA Ada Lovelace, w tym nowe standardy w grach, takie jak renderowanie neuronowe DLSS 3 i technologie ray-tracingu w czasie rzeczywistym. Przy cenach zaczynających się od 3199 złotych, GeForce RTX 4070 uruchamia większość nowoczesnych gier z prędkością ponad 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p.







PNY GeForce RTX 4070

Karty PNY GeForce RTX 4070 są czwartym członkiem procesorów graficznych PNY z serii 40 i będą dostępne w trzech różnych konfiguracjach: XLR8 Gaming EPIC-X RGB™ Overclocked Triple Fan, XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan oraz edycji PNY VERTO Dual Fan. Karty graficzne PNY RTX 4070 wyposażone są w 12 GB superszybkiej pamięci GDDR6X na pokładzie, pracującej i zasilanej przez ultrawydajną architekturę NVIDIA Ada Lovelace i trzecią generację RTX. To wszystko zapewnia szybkość niezbędną do przejścia nawet najbardziej wymagających gier i tworzenia treści bez najmniejszego wysiłku.



Duża wydajność i szybkość

Układy GPU RTX 4070 przełamują bariery wydajności i zapewniają większy realizm w grach, zaawansowany ray tracing w czasie rzeczywistym, możliwości ekstremalnego podkręcania oraz znane funkcje, takie jak zwiększająca wydajność sztuczna inteligencja NVIDIA DLSS i redukcja opóźnień NVIDIA Reflex, aby jeszcze bardziej poprawić wyniki w ulubionych grach. Doświadcz ekstremalnej wydajności i niezrównanych wrażeń graficznych dzięki niesamowicie szybkiemu przetwarzaniu grafiki we wszystkich rozdzielczościach wynoszących nawet 8K.



Autorskie konstrukcje

Dołączając do perfekcyjnie zaprojektowanych kart graficznych z rodziny PNY VERTO, modele GeForce RTX 4070 rozszerzają gamę rozwiązań firmy PNY dzięki nowemu, wysokowydajnemu coolerowi z dwoma wentylatorami. Ciesz się doskonałym chłodzeniem nawet w przypadku uruchamiania wymagających gier i tworzenia treści, dzięki dwóm wentylatorom 90 mm w starannie wykonanej kompaktowej konstrukcji z dwoma wentylatorami oraz trzem wentylatorom 90 mm w gamingowej wersji XLR8. Wszystkie trzy modele RTX 4070 VERTO posiadają elegancki aluminiowy backplate chroniący wrażliwe komponenty i otwory wentylacyjne zapewniające dodatkowe rozpraszanie ciepła. Cztery miedziane rurki cieplne w procesorach graficznych XLR8 Gaming VERTO i trzy miedziane rurki cieplne w procesorach graficznych PNY VERTO, połączone z miedzianą podstawą oferują najwyższy poziom chłodzenia w najbardziej kompaktowej jak dotąd konstrukcji od PNY. Kompaktowa, zajmująca tylko dwa sloty konstrukcja z pojedynczym 8-pinowym złączem zasilania oferuje szeroką kompatybilność z większą gamą obudów komputerowych bez wpływu na wydajność.



Niezwykłe wrażenia z gry

Karty graficzne PNY GeForce z serii RTX 4070 zapewniają najwyższą wydajność i stabilność w grach AAA i aplikacjach kreatywnych. Dzięki połączeniu ultrawysokiej wydajności i superszybkiej pamięci w zasięgu ręki, karty graficzne RTX 4070 VERTO przeniosą Cię w ekscytującą przyszłość tego, jak będą wyglądać gry. Możesz liczyć na to, że nowe karty PNY z serii GeForce RTX 40 zapewnią niezrównany realizm i nowy wymiar w rozgrywkach komputerowych, podnosząc poprzeczkę grafiki wizualnej i nadając niespotykany dotąd poziom rozgrywki.



Podkręcanie i personalizowane podświetlenie ARGB

Wznieś swoją platformę komputerową na jeszcze wyższy poziom dzięki podświetleniu ARGB, które możesz konfigurować. Masz także możliwość podkręcania karty graficznej za pomocą oprogramowania VelocityX firmy PNY. Karty graficzne PNY XLR8 Gaming RTX 4070 są wyposażone w 13 konfigurowalnych diod LED, które pozwalają na uzyskanie zupełnie nowych efektów RGB z niezwykłą kontrolą adresowalnych diod RGB. Spersonalizuj i rozświetl swój sprzęt za pomocą genialnego oświetlenia ARGB, dostrój parametry wydajności i monitoruj krytyczne statystyki, takie jak zegary rdzenia i pamięci, temperatura rdzenia, prędkość wentylatora, oświetlenie RGB i inne.



Karty PNY GeForce RTX 4070 będą dostępne we wszystkich największych sklepach oferujących komponenty komputerowe w cenach zacznających się już od 3199 PLN brutto.





















Źródło: Info Prasowe / PNY