Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 4070 SUPER to nowa karta graficzna oparta na znanej i cenionej architekturze Ada Lovelace. Wariant z dopiskiem SUPER cechuje się znacznie większą wydajnością względem standardowego RTX-a 4070, bowiem posiada aż 7168 jednostek CUDA na pokładzie. W grach może dogonić więc nawet GeForce’a RTX 4070 Ti. Resztę specyfikacji karty uzupełnia 12 GB pamięci GDDR6X (192-bit) o szybkości 21 Gbps, rdzenie Ray Tracing 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Co również istotne, grafika obsługuje popularną technikę upscalingu obrazu DLSS 3, a przy tym nie cechuje się nadmierną prądożernością - mimo bez wątpienia ogromnej mocy obliczeniowej całość wymaga do sprawnego działania zasilacza o mocy do 650 W.







INNO3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 wyróżnia się skromnym dwuslotowym chłodzeniem z dwoma wentylatorami o średnicy 88 mm. Wewnątrz znalazł się trzyczęściowy aluminiowy radiator z pięcioma rurkami cieplnymi. Ponadto układ wyróżnia się funkcjonalną płytką osłaniającą laminat. Konstrukcja powinna przypaść do gustu tradycjonalistom stroniącym od modnego podświetlenia LED RGB.



Omawiana karta graficzna pracuje z domyślnymi taktowaniami, a zatem zegar Boost wynosi tutaj 2475 MHz. Producent zadbał również o standardowy zestaw gniazd wideo w postaci pojedynczego złącza HDMI 2.1a i trzech gniazd DisplayPort 1.4a. Całość ma 250 mm długości, co oznacza, że zmieści się nawet do niewielkich obudów typu ITX.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 SUPER Twin X2 jest dostępna w wielu sklepach z elektroniką w cenie od około 2900 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia