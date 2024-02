Nowe monitory marki Predator

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 3

Do rodziny monitorów dochodzi ogromny, 57-calowy monitor Predator Z57 o rozdzielczości DUHD (7680x2160) i częstotliwości odświeżania 120 Hz to gamingowy goliat, który nie ma sobie równych. Wykorzystując 2304-strefową technologię MiniLED, zapewnia doskonałą jakość obrazu i jasność podczas wyświetlania ciemnych scen i czarnego tła. Szerokie proporcje ekranu 32:9 i zakrzywienie 1000R zbliżają użytkowników do świata gry i zwiększają ich pole widzenia podczas rozgrywek lub pracy. Ponadto, najwyższej klasy certyfikat VESA DisplayHDR 1000 zapewnia, że monitor osiąga jasność do 1000 nitów, generuje bardzo dokładne kolory i maksymalizuje ich kontrast, aby oświetlić najdrobniejsze szczegóły.







Predator X34 V3

Predator X34 V3 został wyposażony w 34-calowy, zakrzywiony ekran MiniLED o proporcjach 21:9 i ultraszerokiej rozdzielczości QHD (3440x1440), który zapewnia zapalonym graczom szybką częstotliwość odświeżania 180 Hz i czas reakcji 1 ms (G-to-G), gwarantując płynną, nieprzerwaną rozgrywkę z minimalnym ghostingiem. Zakrzywienie 1500R pogłębia wrażenia i poprawia pole widzenia peryferyjnego, podczas gdy wysoka gama kolorów DCI-P3 94% i certyfikat VESA DisplayHDR 1000 prezentują tytuły w żywych i jasnych kolorach.



Modele OLED: Predator X39 i Predator X34 X

Najnowsze modele OLED od Acer to 39-calowy Predator X39 i 34-calowy Predator X34 X, oferujące wysoki kontrast i niesamowicie szczegółowy obraz przy wysokich częstotliwościach odświeżania i czasach reakcji. Zapewniają również dokładne odwzorowanie obrazu, nawet pod kątem do 178 stopni. Każdy z nich oferuje rozdzielczość UWQHD (3440x1440) z częstotliwością odświeżania do 240 Hz i czasem reakcji piksela 0.01 ms.



























Źródło: Info Prasowe - ACER