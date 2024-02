Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZTE właśnie wprowadził na polski rynek nowy smartfon – model ZTE Blade A73. Nowy telefon to niedrogi elegant z bogatym zakresem niezbędnych funkcji oraz rozwiązań technologicznych zapewniających przyjemne i płynne korzystanie z urządzenia. Tylna pokrywa Blade A73 wraz z wyspą aparatów prezentuje się niezwykle elegancko dzięki jednokolorowej, chropowatej powierzchni, która mieni się pod wpływem światła i nie przyjmuje odcisków palców. Użytkownicy mogą dobrać kolor smartfona, w Polsce dostępne w sprzedaży są 2 kolory: niebieski i czarny. Z przodu ZTE Blade A73 posiada 6.6” ekran IPS o rozdzielczości HD+, proporcjach 20:9 i odświeżaniu 90Hz. Gwarantuje to płynną zmianę wyświetlanych scen oraz realistyczne doznania podczas korzystania z urządzenia. Dodatkowo, dzięki umieszczeniu aparatu do selfie w niewielkim notchu w formie Waterdrop, użytkownicy mogą cieszyć się niemal pełną powierzchnią ekranu.







Bogate wnętrze

ZTE Blade A73 posiada w swoim wnętrzu solidną baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwala na długotrwałe korzystanie ze smartfona bez konieczności częstego ładowania. Jeśli jednak skończy się energia, baterię można szybko uzupełnić dzięki funkcji szybkiego ładowania o mocy 22.5W – to duży atut, dzięki któremu urządzenie zyskuje energię w błyskawicznym tempie. Za pracę urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy wydajny procesor z zegarem 1.6 GHz, który zapewnia płynną pracę i efektywne zarządzanie zasobami systemowymi. Dodatkowo, płynne działanie wspierają 4GB pamięci RAM z możliwością jej dynamicznego rozszerzenia o kolejne 4GB. Do dyspozycji użytkownika jest zatem w sumie 8GB pamięci operacyjnej. Na dane smartfon posiada 128GB pamięci wewnętrznej, zatem użytkownicy nie muszą martwić się o brak miejsca na swoje ulubione treści tym bardziej, że pamięć można powiększyć za pomocą karty pamięci – smartfon obsługuje karty do 1TB



Stworzony do mobilnej fotografii

ZTE Blade A73 sprawdzi się doskonale do uwieczniania wyjątkowych chwil. Smartfon posiada aparat główny z matrycą 50MPx i ogniskową f/1.8 oraz 2MPx aparat pomocniczy do tworzenia efektu głębi na zdjęciach. Z przodu w łezce znajduje się aparat 5MPx gwarantujący wysokiej jakości selfie. Aparat wspiera także szereg dodatkowych funkcji takich jak m.in. 10-krotny zoom cyfrowy, autofocus, tryb nocny i inne tryby fotografowania co sprawia, że zdjęcia będą wyraźne niezależnie od pory dnia i warunków oświetleniowych.



NFC i łączność

Smartfon ZTE Blade A73 obsługuje LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac pasma 2.4 i 5GHz, Bluetooth 5.2 oraz różne systemy nawigacji satelitarnej (GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO), co pozwala na szybką i stabilną łączność i płynne nawigowanie. Ważnym elementem jest wsparcie technologii NFC, dzięki której możemy smartfonem płacić oraz wymieniać dane za pomocą jednego dotknięcia. Przewodowo smartfon łączy się poprzez standardowe złącze USB-C, posiada także port Jack 3.5mm do podłączenia słuchawek z kablem. A73 posiada także szufladkę SIM z 3-ma osobnymi miejscami na 2 karty SIM oraz kartę pamięci, co pozwala na korzystanie z dwóch kart SIM i dodatkowo karty pamięci MicroSD jednocześnie zwiększając wygodę pracy ze smartfonem.



Zawsze bezpieczny

Dla ZTE również funkcje bezpieczeństwa są priorytetem. W Blade A73 zaimplementowano dwie różne metody odblokowywania urządzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych – poprzez rozpoznawanie twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że nieuprawnione osoby nie będą miały dostępu do danych przechowywanych w smartfonie.



ZTE Blade A73 można kupić w cenie 449 PLN.

























Źródło: Info Prasowe - ZTE