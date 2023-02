Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

GeForce RTX 4070 Ti to ostatnia karta graficzna NVIDII oparta na architekturze Ada Lovelace. Firma INNO3D przygotowała już kilka autorskich wariantów tego układu, jednak zdecydowanie najciekawszym z nich jest model iCHILL X3 wyróżniający się efektywnym chłodzeniem i firmowo podkręconymi zegarami. Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 opiera się na rdzeniu AD104 wykonanym przy użyciu litografii 5 nm (TSMC 4N). Układ ten dysponuje 7680 jednostkami CUDA, a jego domyślna częstotliwość pracy w trybie Boost to 2670 MHz. To oznacza, że całość pracuje do 60 MHz szybciej względem standardowej wersji.







Na pokładzie znalazły się także dodatkowe rdzenie Ray Tracing 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Resztę specyfikacji omawianej jednostki uzupełnia 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (21 Gbps) opartej na magistrali 192-bit. Producent zastosował tu masywny układ z trzema wentylatorami o średnicy 98 mm oraz programowalnym podświetleniem RGB z obsługą systemów Aura Sync, Mystic Light, Polychrome i RGB Fusion. Pod elegancką, czarną obudową znalazł się duży radiator pokrywający także pamięci VRAM oraz osiem rurek cieplnych o łącznej długości 2682 mm i powierzchni 1039293 mm².



Całość uzupełnia gustowny backplate usztywniający laminat. Ponadto na śledziu znaleźć można standardowy zestaw złączy wideo w postaci jednego złącza HDMI 2.1 oraz trzech gniazd DisplayPort 1.4a. Wymiary omawianej karty to 334 x 148 x 62 mm.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4070 Ti iCHILL X3 dostępna jest w wielu polskich sklepach w cenie 4669 PLN. W zestawie z jednostką znajduje się specjalny wspornik, który ustabilizuje jej pozycję w obudowie.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia