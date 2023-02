Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Zalman ma w swojej ofercie nie tylko duże obudowy dla graczy czy bezkompromisowych entuzjastów. W portfolio tego producenta można znaleźć też coś o bardziej kompaktowych gabarytach. Zalman M3 Plus RGB to obudowa komputerowa w formacie Mini-Tower, która pomieści wyłącznie płyty główne w formacie mATX lub Mini-ITX. Producent zastosował w niej siatkową osłonę z przodu, która ma zapewniać optymalny przepływ powietrza i ekspozycję wentylatorów. W sumie na pokładzie znajdują się aż cztery rotory RGB o średnicy 120 mm - trzy znajdują się tuż za panelem mesh, natomiast jeden został umieszczony z tyłu. Z boku zaś znajduje się panel ze szkła hartowanego klasy premium o grubości 4 mm, który można łatwo przesuwać. Warto wyróżnić również górny filtr przeciwpyłowy typu push & pull.







Choć Zalman M3 Plus RGB to obudowa o stosunkowo niewielkich gabarytach, to jednak nie sposób nie zwrócić uwagi na jej pojemne wnętrze. Produkt można wyposażyć w cztery dodatkowe wentylatory (po dwa rotory 120 mm na górze i na dole), dwa radiatory 240 mm, a także cztery dyski 2.5” i dwa 3.5”. W środku zmieści się chłodzenie procesora o wysokości do 165 mm oraz karta graficzna o długości do 330 mm.



Uwagę zwraca także interfejs obudowy, który obejmuje nie tylko złącza USB i gniazda audio, lecz również przycisk Fan-LED służący do sterowania obrotami wentylatorów. Producent dodaje, że całość jest przystosowana do pracy pod wysokim ciśnieniem, a stalowe elementy obudowy zostały pokryte czarną powłoką antykorozyjną.



Obudowa Zalman M3 Plus RGB jest dostępna w polskich sklepach w cenie od około 340 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia