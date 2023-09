Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Karta graficzna GeForce RTX 4090 znana jest chyba wszystkim sprzętowym entuzjastom, jednak chyba mało kto potrafił sobie wyobrazić ten model z 1-slotowym systemem chłodzenia. NVIDIA GeForce RTX 4090 to aktualnie najwydajniejsza konsumencka karta graficzna na rynku. Model ten bazuje na architekturze Ada Lovelace (rdzeń AD102) i dysponuje aż 16384 jednostkami CUDA, rdzeniami Ray Tracing 3. generacji czy rdzeniami Tensor 4. generacji. Ponadto na pokładzie znajduje się 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s. Opisywany wariant pracuje ze standardowymi taktowaniami Boost na poziomie 2520 MHz.







Prezentowany Pro wyróżnia się bardzo kompaktowym designem. Całość ma zajmować w obudowie zaledwie jeden slot, a jej wymiary to 208x134x23 mm. Układ posiada obudowę wykonaną z wytrzymałego włókna węglowego i wykorzystuje system chłodzenia wodnego. Wewnątrz umieszczono miedziany radiator pokrytym niklem, a laminat osłaniany jest przez gustowny backplate.



Karta graficzna wyróżnia się również nowoczesnym złączem zasilania 12VHPWR oraz czterema standardowymi portami wideo (1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a). Producent zaleca dla tego modelu zasilacz o mocy co najmniej 850 W. Model iCHILL Frostbite Pro powinien być doskonałym wyborem dla osób, które wymagają produktu o najwyższej wydajności przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów.



Karta graficzna INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite Pro obecnie nie jest dostępna w polskich sklepach. Kupno tego układu w zagranicznych sklepach może wiązać się z wydatkiem od około 8300 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia