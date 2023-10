Optoma ML1080 i ML1080ST - lekkie projektory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Optoma prezentuje dwa przenośne projektory laserowe – ML1080 i ML1080ST. Każdy z nowych modeli waży mniej niż kilogram i jest wyposażony w potrójny laser RGB o jasności 1200 lumenów gwarantujący kinową jakość wyświetlanego obrazu, która dotychczas zarezerwowana była wyłącznie dla większych gabarytowo urządzeń. Zastosowany w obu modelach potrójny laser RGB zapewnia ostry obraz i dokładność odwzorowania barw (105% pokrycia gamy BT.2020 – najszerszego spektrum kolorów widocznego dla ludzkiego oka). Urządzenia są również zgodne ze standardami HDR i HLG, dzięki czemu wyświetlane kolory są żywsze i bardziej realistyczne.







Do domu i do biura

Przenośne projektory Optoma wyświetlają obraz wielkości nawet 100 cali i o jasności aż 1200 lumenów, co pozwala na komfortowe oglądanie filmów i granie w gry również w dzień. W przypadku ML1080ST (model krótkiego rzutu) wystarczy, że urządzenie zostanie ustawione zaledwie jeden metr od ściany. Taki projektor sprawdzi się w małych mieszkaniach i ciasnych salach konferencyjnych, gdzie liczy się każdy centymetr wolnej przestrzeni. Zarówno ML1080ST, jak i ML1080, mogą działać w dowolnej pozycji (także w trybie pionowym), co ułatwia ich instalację nawet w nietypowych warunkach. Projektory korzystają również z technologii Time-of-Flight (ToF, czujnik czasu przelotu), która zapewnia automatyczną korekcję geometrii i ostrości obrazu. Dzięki niej także obraz wyświetlany pod kątem będzie miał właściwe proporcje.



Nowe projektory Optoma mogą za pośrednictwem funkcji Creative Cast bezprzewodowo wyświetlać treści przesyłane nawet z czterech innych urządzeń podłączonych do jednej sieci. ML1080 i ML1080ST posiadają również wbudowany odtwarzacz multimediów do zdjęć i plików wideo.



Zaprojektowane z myślą o przyszłości

Modele ML1080 i ML1080ST zostały wyróżnione za wzornictwo w trzech prestiżowych międzynarodowych konkursach nagród: iF Design, Red Dot Design i Green Good Design. Urządzenia te mają najniższy ślad węglowy z całej oferty firmy Optoma. Ponadto aż 50% materiałów, z których powstały obudowy projektorów pochodzi z recyklingu. Producent ogranicza wpływ na środowisko naturalne także poprzez zmniejszenie rozmiarów samych opakowań (wykonanych z materiałów nadających się do recyklingu w 99%). Pozwala to obniżać emisję dwutlenku węgla generowaną przez logistykę.



Dzięki zastosowaniu technologii laserowej projektory są od razu gotowe do pracy (nie trzeba czekać na rozgrzanie źródła światła) i zużywają aż o 58% mniej energii niż modele z klasyczną lampą. Producent zapewnia 30000 godzin bezawaryjnej pracy swoich urządzeń.



Cena i dostępność

Projektory Optoma ML1080 (4999 PLN) i ML1080ST (5689 PLN), są już dostępne w Polsce w wybranych sklepach z elektroniką oraz salonach RTV. Urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją producenta oraz pięcioletnią (lub na 12000 godzin) na źródło światła.



































Źródło: Info Prasowe / Optoma