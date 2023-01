INNO3D przedstawia niereferencyjne karty GeForce RTX 4070 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

3 stycznia 2023 roku firma NVIDIA zaprezentowała nową kartę graficzną GeForce RTX 4070 Ti. Wiemy już, że układ ten doczeka się trzech autorskich wersji od INNO3D: iCHILL X3, X3 OC oraz X3. Klienci mogą liczyć na systemy chłodzenia z trzema wentylatorami oraz firmowo podkręcone taktowania. GeForce RTX 4070 Ti to układ oparty na rdzeniu AD104 (architektura Ada Lovelace), który dysponuje 7680 jednostkami CUDA. Domyślna częstotliwość pracy w trybie Boost to 2,6 Ghz. Na pokładzie karty znalazło się 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X (21 Gbps) opartej na magistrali 192-bit, a także dodatkowe rdzenie Ray Tracing 3. generacji oraz rdzenie Tensor 4. generacji. Jak deklaruje producent, karta powinna zapewnić wydajność wyższą nawet od GeForce’a RTX 3090 Ti, czyli najmocniejszego modelu poprzedniej generacji.







Firma INNO3D słynąca z autorskich kart graficznych NVIDII zapowiedziała już, że wyda trzy niereferencyjne wersje RTX-a 4070 Ti. Najciekawiej prezentuje się wariant RTX 4070 Ti iCHILL X3, który wyróżnia się m.in. masywnym systemem chłodzenia z trzema wentylatorami o średnicy 98 mm oraz programowalnym podświetleniem RGB z obsługą systemów Aura Sync, Mystic Light, Polychrome i RGB Fusion. Za niskie temperatury układu odpowiadać ma również duży radiator pokrywający także pamięci VRAM, jak również osiem rurek cieplnych o łącznej długości 2682 mm i powierzchni 1 039 293 mm². Całość uzupełnia gustowny backplate usztywniający laminat.



Modele RTX 4070 Ti X3 OC oraz X3 bazują na nieco prostszej, 2-slotowej konstrukcji z wentylatorami o średnicy 88 mm. Karty te powinny zmieścić się w bardziej kompaktowych obudowach komputerowych, jak np. mATX czy ITX. Ich konstrukcja kart jest bardziej stonowana, co powinno przypaść do gustu osobom stroniącym od podświetlenia RGB. Model z dopiskiem OC cechuje się nieznacznie podniesionymi zegarami Boost (+30 MHz względem wersji referencyjnej), natomiast wariant RTX 4070 Ti pracuje z domyślnymi taktowaniami. Układy te również otrzymały funkcjonalny backplate.



Sugerowana cena detaliczna za podstawowy model Inno3d RTX 4070 Ti wynosi 4399 PLN, zaś realną cenę z pewnością zweryfikuje rynek.



























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia