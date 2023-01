Acer stawia na AMD Ryzen z serii 7000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił szereg nowości pod szyldem Predator — dwa ultrawydajne laptopy gamingowe i dwa monitory dla graczy. Nowe sprzęty z serii Helios oferują użytkownikowi wyświetlacze w rozmiarach 16 cali i 18 cali. Do tego najnowsze procesory Intel Core 13. generacji i grafikę NVIDIA® GeForce RTX serii 40, co czyni je najpotężniejszymi laptopami gamingowymi Acera w historii. Z kolei Monitor Predator X45 wyróżnia się swoim ogromnym, zakrzywionym wyświetlaczem 800R. Nowi członkowie rodziny Predator, czyli Predator Helios 16 (PH16-71) i Predator Helios 18 (PH18-71) to nowy design, ulepszony system chłodzenia, a także moc czerpana z procesorów 13. generacji Intel Core i9 lub i7 i - w najmocniejszym zestawieniu - z karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 (wskaźnik MGP na poziomie do 165W), a do tego masa najbardziej zaawansowanych funkcji gamingowych.







Nowe karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 40 korzystają z architektury NVIDIA Ada Lovelace, która przekłada się na ogromny skok zarówno w zakresie wydajności sprzętu, jak i jakości grafiki za sprawą sztucznej inteligencji. Ray tracing, DLSS 3 i mniejsza latencja dzięki zastosowaniu technologii Reflex to gwarancja nie tylko niesamowitych wrażeń wizualnych, ale i przewaga w rozgrywce, kiedy o wygranej decyduje każda milisekunda. Do tego 32 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz i 2 TB pamięci SSD PCIe NVMe 4. generacji w standardzie RAID 0 sprawiają, że komputery te to prawdziwe machiny, którym niestraszne najbardziej wymagające sprzętowo gry z segmentu AAA.



16:10 i WQXGA

Predator Helios 16 oferuje użytkownikowi 16-calowy (16:10) wyświetlacz WQXGA (2560 × 1600) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz lub 240 Hz bądź panel Mini LED o częstotliwości odświeżania obrazu 250 Hz, zasilany technologią AUO AmLED, która zapewnia ponad 1000 nitów szczytowej jasności, wysoki współczynnik kontrastu na poziomie 1000000:1 oraz 100% pokrycie gamy kolorów DCI-P3.



Predator Helios 18 może pochwalić się imponującym 18-calowym wyświetlaczem (16:10) dostępnym w następujących opcjach: WUXGA (1920x1200) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz, WQXGA (2560×1600) o częstotliwości odświeżania obrazu 165 Hz lub 240 Hz, albo superszybki wyświetlacz Mini LED od AUO o częstotliwości odświeżania obrazu 250 Hz, który obsługuje 1000 lokalnych stref przyciemniania, co przekłada się na rewelacyjną jakość obrazu nawet w słabych warunkach oświetleniowych.



Zaprojektowane do ekstremalnego grania

Tak potężny sprzęt wymaga odpowiednich rozwiązań w zakresie chłodzenia. Nowe laptopy Predator wyposażono w ulepszony system, na który składają się dwa niestandardowe metalowe wentylatory AeroBlade 3D 5. generacji oraz ciepłowody o prostokątnym przekroju, które zapewniają lepsze odprowadzanie ciepła. Zastosowano tu też pastę termiczną na bazie ciekłego metalu, co potęguje efekt chłodzenia i utrzymuje temperaturę wewnątrz komputera na odpowiednio niskim poziomie.



Wizualną elegancję zewnętrznej strony tego laptopa uzupełnia podświetlana klawiatura mini-LED ze skokiem klawiszy na poziomie 1.8 mm i z funkcją anti-ghosting. Stabilne połączenie z siecią gwarantuje kontroler Ethernet Intel Killer™ E2600 i technologia Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675. Predator Helios 16 i Predator Helios 18 oferują również miesiąc darmowego korzystania z Xbox Game Pass lub PC Game Pass, co oznacza dostęp do setek świetnych tytułów.



Monitory gamingowe Predator X45 i X27U

Najnowsze monitory gamingowe od Acera, Predator X45 i Predator X27U, wyposażone zostały w wyświetlacze OLED i oferują jakość i płynność obrazu, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. 45-calowy Predator X45 o rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440) to zakrzywiony monitor 800R z ultraszeroką, wąską ramką, która oferuje użytkownikowi szersze pole widzenia i pogłębia w ten sposób efekt immersji. Z kolei Predator X27U oferuje płaski 27-calowy panel WQHD (2560x1440). Oba ekrany obsługują także 98.5% gamy kolorów DCI-P3, co sprawia, że wyświetlany obraz staje się niesamowicie realistyczny. Dzięki obecności portu DisplayPort 1.4 i dwóch portów HDMI 2.0, monitor jest kompatybilny zarówno z komputerami PC, jak i konsolami.



Panel OLED dostępny w modelu Predator X45 i X27U obsługuje standard HDR10 i oferuje szczytową jasność na poziomie 1000 nitów, co przekłada się na doskonały kontrast dla obrazów o większym poziomie szczegółu. Zarówno Predator X45, jak i Predator X27U charakteryzują się również bardzo wysoką częstotliwością odświeżania na poziomie 240 Hz i czasem reakcji na poziomie 0.01 ms, co w połączeniu z technologią AMD FreeSync Premium przekłada się na niesamowicie płynną rozgrywkę i rewelacyjne wrażenia wizualne.



Ceny i dostępność

Predator Helios 16 (PH16-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro.

Predator Helios 18 (PH18-71) w regionie EMEA trafi do sprzedaży w marcu w cenie od 2499 euro.

Predator X45 w regionie EMEA trafi do sprzedaży w 2. kwartale 2023 r. w cenie od 1799 euro.

Predator X27U w regionie EMEA trafi do sprzedaży w 2. kwartale 2023 r. w cenie od 1099 euro.





























Źródło: Info Prasowe / Acer