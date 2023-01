Cooler Master Electronics Show 2023 w Las Vegas

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master ogłosił, że w dniach 5-7 stycznia 2023 r. w Palms Casino, Green St. Kitchen odbędą się targi Cooler Master Electronics Show (CMES) 2023. Producent obchodzi właśnie 30-lecie istnienia, dlatego można spodziewać się prezentacji nowych produktów oraz całych ekosystemów. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną takie produkty, jak: Cooler Master ORB X, Cooler Master Synk X czy Motion 1. ORB X to immersyjna, wielozadaniowa stacja do pracy, rozrywki czy grania, która ma zapewniać nowy poziom komfortu i luksusu. Synk X to z kolei wieloplatformowe krzesło haptyczne, które dzięki wrażeniom dotykowym ma pozwolić na łatwe zanurzenie się w wirtualnej rzeczywistości.







Natomiast Motion 1, to fotel opracowany we współpracy z D-BOX, światowym liderem technologii haptycznej. To pierwszy na świecie model gamingowy z silnikiem dotykowym, który ma zwiększać przyjemność z grania i rozrywki.



Firma Cooler Master zapowiedziała już wejście na rynek kompletnych systemów PC z trzema liniami: Be Excellent, Be Different i Be Creative. Systemy Be Excellent mają wyróżniać się dużą wydajnością termiczną dzięki potężnym możliwościom procesora i karty graficznej. Produkty Be Different obejmą modele Shark X, Sneaker X i Mini X, które koncentrują się na kreatywnym i indywidualnym podejściu do produktu. Linia Be Creative rozpocznie się wraz z wydaniem limitowanej edycji komputera Cosmos Infinity 30th Anniversary.



Aby zapoznać się z produktami podczas trwania wydarzenia, zarejestruj się TUTAJ.























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia