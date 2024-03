Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex to przenośny, zasilany baterią litową autonomiczny skaner dokumentów o wysokiej rozdzielczości. Całość ma wymiary 355 x 166 x 68 mm i waży zaledwie 630 g, dzięki czemu może sprawdzić się nie tylko w podróży, ale także w biurach o ograniczonej przestrzeni. Model przeznaczony jest do szybkiego skanowania umów, listów przewozowych, faktur, paragonów, recept lekarskich lub innych dokumentów w formacie A4. Jak sugeruje nazwa urządzenia, może ono bezprzewodowo łączyć się ze smartfonem lub komputerem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Warto jednak podkreślić, że produkt posiada złącze USB-C, które ma posłużyć do przewodowego transferu zeskanowanego dokumentu oraz ładowania. Wszystkie operacje umożliwia wbudowane, w pełni funkcjonalne oprogramowanie OCR (Readiris), które oferuje np. konwersję obszarów tekstowych do edytowalnych plików Word, Excel lub PDF.







Ważną zaletą produktu Anywhere 6 Wifi Duplex jest duża szybkość skanowania. Jak deklaruje producent, omawiany model potrzebuje 4 sekundy na rejestrację jednej strony, a zatem powinien zeskanować nawet do 15 stron na minutę. Co więcej, urządzenie w omawianym wariancie Duplex umożliwia dwustronne skanowanie, co oznacza, że powinno sprawdzić się zwłaszcza przy dużej liczbie dokumentów.



Skaner IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex dostępny jest w polskich sklepach w cenie od około 999 PLN.





Dane techniczne skanera IRIScan Anywhere 6 Wifi Duplex:

• maks. rozmiar dokumentu: A4

• szybkość skanowania: 4 sekundy na stronę A4

• głębia kolorów i rozdzielczość: 24-bit, 300/600 dpi lub 1200 dpi po interpolacji

• interfejs: USB-C

• żywotność baterii: 180 skanów / 360 obrazów (przy włączonym Wi-Fi)

• maksymalny dzienny cykl pracy: 500 stron

• czas ładowania: 4.5 godziny

• formaty wyjściowe: JPEG/TIFF/PDF lub inne formaty obrazów

• wymiary: 355 x 166 x 68 mm

• waga: 630 g

• zalecana liczba skanowanych stron: do 500/dzień

• preinstalowane oprogramowanie: OCR (Readiris)

























źródło: Info Prasowe - Entrymedia