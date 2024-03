PocketBook Era Color: 7-calowe e-czytanie z kolorowym ekranem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

PocketBook prezentuje swój najnowszy 7-calowy czytnik e-booków PocketBook Era Color z najnowszym kolorowym ekranem E Ink Kaleido 3, który zapewnia żywe wrażenia z czytania w kompaktowej obudowie. Nowe urządzenie łączy w sobie nagradzaną Red Dot Award konstrukcję z funkcjami premium, takimi jak obsługa audiobooków, wbudowany głośnik, funkcja zamiany tekstu na mowę, SMARTlight i ochrona przed wodą IPX8. PocketBook Era Color to rozwiązanie odpowiednie dla osób, które lubią czytać kolorowe treści, takie jak literatura faktu, komiksy, podręczniki, książki biznesowe, ale szukają poręcznego, wygodnego formatu.







Czytnik w kolorze morskiej szarości (Stormy Sea) będzie dostępny w sprzedaży w kwietniu, a jego cena sugerowana cena wyniesie 1149 PLN.





Wyróżniki czytnika PocketBook Era Color

• 25 formatów: urządzenie obsługuje wszystkie najpopularniejsze formaty książek i grafik,

w tym formaty komiksów CBR i CBZ.

• 6 formatów audio: audiobooki i muzyką w formatach M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3

i MP3.ZIP.

• 32 GB pamięci wewnętrznej: więcej niż wystarczająco miejsca na wszystkie pliki użytkownika.

• czterordzeniowy procesor: szybka i płynna zmiana stron i pozytywne wrażenia podczas czytania.

• Usługi w chmurze: Legimi i EmpikGo (zamiennie z PocketBook Cloud) i Dropbox zapewniają użytkownikom wygodne narzędzia do zarządzania bibliotekami i pozyskiwania treści.

• Dwuzakresowe Wi-Fi (2.4/5 GHz): do szybkich i wygodnych synchronizacji wirtualnych bibliotek

• Preinstalowane słowniki: 11 preinstalowanych słowników i 42 dodatkowe kombinacje językowe są dostępne do bezpłatnego pobrania.











źródło: Info Prasowe - PocketBook