Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Icy Dock DataCage Basic MB876SK-B to pojedyncza kieszeń na dysk 3,5" SATA 6 Gb/s do zatoki 5.25". Jest przeznaczona do pracy w domowych i profesjonalnych środowiskach serwerowych, wymagających szybkiej wymiany dysków, bezpieczeństwa i niezawodnego, aktywnego chłodzenia. Kieszeń jest aluminiowa i zapewnia optymalne chłodzenie oraz maksymalną trwałość. W dodatku pasuje do większości standardowych, pojedynczych zatok 5.25", ułatwiając implementację. Płaska konstrukcja panelu przedniego zapobiega wszelkim zakłóceniom podczas korzystania z serwerów i regałów. Sprężysty zatrzask aluminiowy zapewnia największą trwałość nawet w razie częstej i szybkiej wymiany dysków. Solidna blokada na klucz służy do zabezpieczania cennych danych przed przypadkowym wyrzuceniem dysku podczas pracy.







W celu zwiększenia wydajności chłodzenia urządzenie posiada wiele otworów wentylacyjnych i pełne aluminiowe korpusy, które zwiększają pasywne chłodzenie napędu. W tylnej części urządzenia MB876SK-B wbudowany jest wentylator 40 mm, który zapewnia utrzymanie optymalną temperatury, zwiększając tym samym żywotność i niezawodność dysku. Kieszeń ma elegancki wygląd zewnętrzny. Posiada również łatwy do odczytania system powiadamiania LED dla dysku, który informuje o jego aktywności.





























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock