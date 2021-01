Samsung SmartThings Find

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics zaprezentowała SmartThings Find – nowe rozwiązanie, które umożliwia szybką lokalizację urządzeń z rodziny Galaxy. Funkcja działa na urządzeniach z systemem Android 8 lub nowszym. Do lokalizacji smartfonów, tabletów, smartwatchy i słuchawek Galaxy SmartThings Find wykorzystuje Bluetooth Low Energy (BLE) oraz technologię ultraszerkopasmową (UWB). Po dokonaniu szybkiej rejestracji, użytkownicy SmartThings Find mogą w prosty sposób lokalizować swoje urządzenia, poczynając od smartfonów, tabletów i smartwatchy, aż po każdą ze słuchawek bezprzewodowych oddzielnie.







Niezależnie od tego, czy Galaxy Note20 Ultra zsunął się za sofę, czy użytkownik nie może zlokalizować swoich Galaxy Buds Live, czy też dla bezpieczeństwa pozostawił Galaxy Watch3 w tylko sobie wiadomym miejscu, a teraz nie może go odnaleźć, usługa SmartThings Find pozwoli na bezpieczne zlokalizowanie wszystkich urządzeń Galaxy, dzięki łatwej w obsłudze aplikacji SmartThings.



Offline nie oznacza “poza zasięgiem”

SmartThings Find pozwala na sprawną lokalizację zagubionych urządzeń, nawet gdy pozostają one w trybie offline7. Wybierając opcję bezpiecznego korzystania ze swojego smartfonu lub tabletu Galaxy użytkownik umożliwia wyszukanie urządzenia w przypadku zaginięcia innej osobie, również korzystającej z aplikacji SmartThings. Urządzenie pozostające w trybie offline przez 30 minut, wysyła sygnał BLE, który jest odbierany przez inne urządzenia. Zgłoszenie zaginięcia przy wykorzystaniu funkcji SmartThings Find sprawia, że każdy smartfon lub tablet Galaxy z włączoną funkcją pomocy w odnajdywaniu zaginionych urządzeń, powiadomi serwer firmy Samsung o lokalizacji zgubionego urządzenia. Z kolei serwer prześle tę informację do właściciela. Wszystkie dane użytkowników SmartThings Find są szyfrowane i bezpiecznie chronione, dzięki czemu lokalizacja urządzenia nie zostanie ujawniona nikomu poza jego właścicielem.



Szybsze odnajdywanie urządzeń Galaxy dzięki bardziej szczegółowym wskazówkom

Odnalezienie zaginionych urządzeń dzięki zintegrowanym z mapami wskazówkom oraz dźwiękowym powiadomieniom w postaci dzwonka jest niezwykle proste. W przypadku zgubienia urządzenia, wystarczy skorzystać z funkcji SmartThings Find na smartfonie lub tablecie i wybrać urządzenie, którego szukamy. Smartfon wskaże lokalizację zaginionego sprzętu na mapie. W momencie zbliżania się do urządzenia, można wybrać sygnalizację jego położenia dzwonkiem lub wykorzystać funkcję Search Nearby, opartą o technologię AR6, która prezentuje kolorowe grafiki, wzmacniające intensywność obrazu w momencie zbliżania się do zaginionego urządzenia.



Dostępność

Aktualizacja oprogramowania aplikacji SmartThings dla smartfonów i tabletów Galaxy z systemem operacyjnym Android 8 lub nowszym1 jest już dostępna. Po jej zainstalowaniu, użytkownicy mogą korzystać z usługi SmartThings Find, dotykając baneru znajdującego się w górnej części ekranu głównego aplikacji SmartThings. Dodatkowo firma Samsung będzie rozszerzać możliwości nowego rozwiązania, by pomóc użytkownikom lokalizować również urządzenia, które nie należą do ekosystemu Galaxy.



















Źródło: Info Prasowe / Samsung