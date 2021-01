SilentiumPC Ventum VT4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SilentiumPC zaprezentowało cztery nowe warianty obudów serii Ventum. Cała linia została zaprojektowana pod kątem jak najwydajniejszego przewietrzania wnętrza komputera, tak więc w modelach Ventum VT4 otrzymamy siatkowy front i tak samo "meshową" górę. W seryjnym wyposażeniu możemy wybierać w wersji z dwoma lub czterema czarnymi wentylatorami 120mm (VT4 TG i VT4V TG) oraz Ventum VT4V Evo TG ARGB w wersji czarnej i białej (Black / White), w których umieszczono po cztery wentylatory Stella HP ARGB 120 mm (1200 RPM), zgodne z systemami iluminacji ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync i MSI Mystic Light. We wnętrzu obudowy zmieścimy kartę graficzną o długości do 345 mm, wieżowy cooler o wysokości do 159 mm i zestawy AIO z chłodnicą do 280mm. Ceny w rozwinięciu newsa...































Źródło: TechPowerUP