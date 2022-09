Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Icy Dock EZ- Adapter Ex MB931U-1VB R1, to stacja dokująca przeznaczona do współpracy z dyskami U.2/U.3 PCIe NVMe SSD klasy enterprise. Wykorzystanie złącza USB 3.2 Gen 2 pozwala na osiągnięcie transferów sięgających 10 Gb/s przy jednoczesnej kompatybilności ze standardem USB 2.0 oraz Thunderbolt. Przemyślana konstrukcja produktu umożliwia instalację nośnika bez użycia narzędzi, co pozwala na błyskawiczny dostęp do danych. Nowa, przeprojektowana budowa , pozbawiona została prowadnic dyskowych, dzięki czemu mieści tacki dyskowe używane w produktach HP, Dell, Supermicro i innych. Taka funkcjonalność umożliwia szybszy i łatwiejszy dostęp do danych bez konieczności ich demontażu z tacy.







Dyski U.2/U.3 NVMe SSD cechują się wysokim parametrem IOPS, dużą pojemnością, zwiększoną żywotnością oraz systemami zabezpieczeń takimi jak ETEP czy PLP - możliwość ich użytkowania uzależniona jest jednak od posiadania w komputerze odpowiedniego interfejsu. Odpowiedzią na jego brak może być EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 - po prostu zadokuj dysk i wepnij kabel USB do komputera, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do danych. Profesjonaliści tworzący materiały video w rozdzielczości 12K przy użyciu kamery Blackmagic URSA Mini Pro 12K docenią możliwość szybkiego i łatwego dostępu do danych z dysku U.2/U.3 SSD.



Aby w pełni wykorzystać możliwości nośników U.2/U.3 PVIe NVMe SSD adapter EZ-Adapter Ex MB931U-1VB R1 wyposażony został w złącze USB 3.2 Gen 2 - umożliwia ono przesył danych z prędkościami do 10 Gb/s dając możliwość błyskawicznego kopiowania i przenoszenia dużych ilości danych. W zestawie znajduje się również zasilacz 12V, aby zapewnić wystarczający poziom zasilania pracującego nośnika U.2/U.3 SSD. Otwarta kieszeń dyskowa umożliwia pasywne odprowadzanie nadmiaru ciepła.



Mały i przenośny

MB931U-1VB R1 został zaprojektowany z myślą o przenośności przy braku kompromisów na polu wydajności i trwałości. Obudowa wykonana z tworzywa ABS o zaokrąglonych krawędziach zabezpieczy pozostały sprzęt umieszczony w tej samej torbie. Niewielkie wymiary zewnętrzne produktu pozwalają na jego transport bez konieczności zajmowania dużej przestrzeni bagażowej.



Pełna kompatybilność

EZ-Adapter dostarczany jest z kablami USB C-C, USB C-Thunderbolt oraz USB C-A, dzięki czemu wspiera zarówno nowoczesne jak i starsze systemy. MB931U-1VB R1 jest zgodny ze standardem plug and play, jego użycie nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników.



Wskaźnik stanu LED

MB931U-1VB R1 posiada wbudowany wskaźnik stanu w formie diody LED - informuje on o podłączeniu oraz aktywności nośnika. Przesuwny włącznik zasilania pozwala na wyłączenie nieużywanego dysku SSD.





























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock