Samsung - Galaxy Tab Active4 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował nowe urządzenie Galaxy Tab Active4 Pro – wszechstronny tablet, który jest wystarczająco wytrzymały i mobilny, by zwiększyć wydajność pracy poza biurem. Dzięki wytrzymałości wojskowej klasy, zaawansowanym funkcjom zwiększającym produktywność oraz platformie bezpieczeństwa Samsung Knox, Galaxy Tab Active4 Pro zaprojektowano w taki sposób, aby sprostał wymaganiom współczesnego biznesu mobilnego. Poza wytrzymałością, pozwalającą sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy, Galaxy Tab Active4 Pro charakteryzuje się też on także smukłą konstrukcją: grubością 10.2 mm i wagą 674 g. Tablet Galaxy Tab Active4 Pro jest bardzo mobilny, dzięki czemu można go używać poza biurem, w punkcie sprzedaży lub w terenie.







Wyposażony w szkło Corning Gorilla Glass 5, tablet Galaxy Tab Active4 Pro przewyższa inne chemicznie wzmacniane szkło pod względem odporności na zarysowania i uszkodzenia. Jest też odporny na upadki z wysokości do 1 m, a z dołączonym pokrowcem ochronnym – do 1.2 m. W ramach dodatkowego zabezpieczenia, tablet Galaxy Tab Active4 Pro i jego zintegrowany rysik S Pen mają klasę ochrony IP68 w zakresie odporności na pył i wodę. Jeśli chodzi o najtrudniejsze warunki, urządzenie jest zgodne z normą MIL-STD-810H i jest odporne na ekstremalne wysokości, temperatury, wibracje i wilgoć.



W terenie czy przy biurku – Galaxy Tab Active4 Pro działa wszędzie tam, gdzie pracują ludzie

Tablet Galaxy Tab Active4 Pro został zaprojektowany tak, aby ułatwić pracę pracownikom terenowym i został wyposażony w szereg funkcji dostosowanych do ich unikalnych środowisk pracy. Mapowanie klawiszy umożliwia zaprogramowanie klawiszy urządzeń w oparciu o indywidualne potrzeby, aby szybko uruchamiać często używane aplikacje za pomocą jednego przycisku. Czułość wyświetlacza na dotyk można również regulować w rękawicach, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z urządzenia bez narażania swojego zdrowia lub bezpieczeństwa przez ściągnięcie rękawic ochronnych w miejscach zwiększonego ryzyka. W terenie może być trudno usłyszeć dźwięki urządzenia, co może prowadzić do pomyłek. Tablet Galaxy Tab Active4 Pro rozwiązuje ten problem dzięki znacznemu zwiększeniu głośności maksymalnej, dzięki czemu pracownicy będą mogli go słyszeć głośno i wyraźnie nawet w zatłoczonym oddziale szpitalnym czy na hałaśliwym placu budowy. Tablet Galaxy Tab Active4 Pro jest również zgodny z szeregiem akcesoriów firmy Samsung i innych partnerów. Od ergonomicznie zaprojektowanych etui z paskami lub podstawkami, przez podstawki do ładowania jak i etui z zewnętrzną klawiaturą– szeroki katalog akcesoriów do Galaxy Tab Active4 Pro zapewnia bezproblemową integrację z potrzebami każdej firmy.



Stworzony z myślą o nowoczesnym przedsiębiorstwie mobilnym

Wytrzymały na zewnątrz i wyrafinowany wewnątrz tablet Galaxy Tab Active4 Pro zawiera najlepsze oprogramowanie i podzespoły firmy Samsung. Intuicyjny interfejs One UI umożliwia bardziej spersonalizowane korzystanie z urządzenia, a ośmiordzeniowy procesor zapewnia pracownikom łączność i wysoką produktywność dzięki większej szybkości przetwarzania. Galaxy Tab Active4 Pro zapewnia również możliwość rozszerzenia pamięci masowej za pomocą opcjonalnej karty microSD, dzięki czemu pracownicy mogą przechowywać wszystkie ważne pliki lokalnie na swoim urządzeniu.



Dzięki wbudowanym technologiom Sub6 5G i Wi-Fi 6,pracownicy mogą polegać na wysokich prędkościach i niskich opóźnieniach, aby pozostać w kontakcie, gdy jest to najważniejsze. Galaxy Tab Active4 Pro posiada ulepszoną komunikację NFC i mobilną platformę Knox dla POS (punktu sprzedaży), co czyni go szczególnie potężnym narzędziem dla firm detalicznych. Tablet Galaxy Tab Active4 Pro, zamontowany przy kasie lub używany jako przenośny punkt sprzedaży, może ułatwić proces zakupowy klientom, ponieważ umożliwia szybsze i łatwiejsze dokonywanie zakupów. Dzięki funkcji Knox Capture tablet może pełnić rolę skanera kodów kreskowych klasy korporacyjnej, umożliwiającego śledzenie i sprawdzanie zapasów w czasie rzeczywistym.



Nie trzeba także się martwić o utratę zasilania w krytycznym momencie – dzięki wymiennej baterii i szybkiemu ładowaniu POGO, tablet Galaxy Tab Active4 Pro szybko się naładuje. A dzięki trybowi No Battery urządzenie może być używane bez przerwy bez zasilania akumulatorowego, zapobiegając jednocześnie całkowitemu wyczerpaniu energii, nawet w środowisku o wysokiej temperaturze.



W przypadku zadań, które wymagają od pracowników wyjścia w teren i powrotu do biura, tablet Galaxy Tab Active4 Pro można bezprzewodowo podłączyć do zewnętrznego monitora lub TV i dzięki Samsung DeX wygodnie pracować na dużym ekranie w środowisku, którego interfejs przypomina ten znany z komputerów PC. Taki tryb możemy również uruchomić na samym tablecie korzystając z takich udogodnień jak np. praca na oknach.



Odporny wewnątrz dzięki zintegrowanej ochronie w czasie rzeczywistym

Przy wzroście liczby mobilnych pracowników bezpieczeństwo nigdy nie było tak ważne. Dlatego Samsung oferuje Knox Suite, platformę typu all-in-one, która ułatwia zespołom IT konfigurację, zabezpieczanie, zarządzanie i analizowanie urządzeń – zarówno pojedynczych, jak i całej floty. Samsung Knox, platforma bezpieczeństwa wysokiej klasy, również chroni tablet Galaxy Tab Active4 Pro dzięki w pełni zintegrowanym zabezpieczeniom sprzętowym i programowym. Platforma zapewnia kompleksową ochronę w czasie rzeczywistym przed rosnącymi zagrożeniami dla współczesnych pracowników.



Samsung ściśle współpracuje z systemem Android, aby zapewnić firmom długoterminową ochronę i nadążyć za stale zmieniającymi się wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, udostępniając informacje o zagrożeniach odkryte przez czołowych badaczy i partnerów, zajmujących się bezpieczeństwem. Tablet Galaxy Tab Active4 Pro jest trwały, zarówno wewnątrz i na zewnątrz, z gwarantowaną obsługą do pięciu lat aktualizacji zabezpieczeń i trzech aktualizacji systemu operacyjnego, dzięki czemu firmy mogą spokojnie korzystać ze swoich urządzeń, wiedząc, że są one zawsze zabezpieczone.



Dostępność

Nowy tablet Galaxy Tab Active4 Pro będzie dostępny w Polsce w połowie października 2022 r.



























Źródło: Info Prasowe / Samsung