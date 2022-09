Premiery Anker na IFA 2022

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Targi IFA 2022 oficjalnie startują 2 września i potrwają do 6.09. Anker Innovations oraz wszystkie wchodzące w skład firmy marki (Anker, SoundCore, Eufy, Nebula oraz AnkerMake) będą silnie reprezentowane od początku imprezy. Wśród nowych produktów, znajdziemy słuchawki Soundcore Space Q45, które idą o krok dalej – nie tylko świetnie brzmią, ale też doskonale wyglądają (dzięki zastosowaniu miękkiego, podobnego do skóry, materiału oraz szlachetnych, acz dyskretnych, aluminiowych detali. Wygląd to jednak nie wszystko - Soundcore Space Q45 wyróżniają się również doskonałym dźwiękiem (oferują wsparcie dla standardu LDAC, mają też certyfikat "Hi-Res Wireless Audio"), generowanym przez 40-milimetrowe, podwójnie powlekane głośniki wykonane z metalu i ceramiki, które zapewniają potężny bas, przejrzysty „środek” oraz doskonałe wysokie tony.







Dzięki czterem mikrofonom słuchawki oferują doskonale działający system ANC (Active Noise Cancelling). Oferują też zarówno łatwy do aktywowania tryb przezroczystości, jak i bazujący na sztucznej inteligencji system dopasowania intensywności ANC do dźwięków tła (co pozwala skutecznie chronić słuch użytkownika i ograniczyć zużycie energii). Z aktywnym trybem ANC bateria wystarcza na rekordowe 50 godzin pracy (bez ANC – do 65 godzin). SoundCore Space Q45 kosztować będą - 149.99 euro.



SoundCore Space A40 (99.99 euro): potężny dźwięk w niewielkim formacie

Nowe douszne słuchawki SoundCore Space A40 również oferują porównywalny system ANC (wykorzystujący sześć mikrofonów, eliminuje do 98% hałasu) oraz doskonały dźwięk, zapewniany przez 10-mm głośniki. Baterie wbudowane w słuchawki wystarczają na 10 godzin pracy (a bateria wbudowana w etui wydłuża ten czas do 50h). Co istotne, model Space A40 to najmniejsze słuchawki TWS w historii marki – dzięki niewielkim gabarytom i ergonomicznemu projektowi, doskonale pasują do każdego ucha.



Premiera drukarki 3D AnkerMake M5

Oficjalne zaprezentowanie drukarki AnkerMake M5 odbiło się wiosną szerokim echem – m.in. dzięki jej nowoczesnemu wzornictwu, szybkiemu drukowaniu (do 250 mm na sekundę), kamerze smart wykorzystującej SI oraz wygodnemu sterowaniu z poziomu aplikacji. Prowadzona w serwisie Kickstarter kampania crowdsourcingowa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – 11 313 osób wsparło ją kwotą ponad 8.8 mln USD (czy czyni AnkerMake M5 jedną z najpopularniejszych drukarek 3D, jakie pojawiły się na Kickstarterze). Podczas IFA będzie można zobaczyć – po raz pierwszy w historii urządzenie w akcji! Rynkowa premiera drukarki planowana jest na jesień.





Gwiazdami stoiska Anker będą również stacje ładowania z serii Anker PowerHouse – zarówno bazowy model Anker 521 PowerHouse, jak i dwukrotnie bardziej pojemny Anker 535 PowerHouse zapewniają ogromny zapas energii w kompaktowej formie. W połączeniu z opcjonalnym modułem solarnym (Anker 625) użytkownicy mogą wygodnie i ekologiczne zasilać swoje urządzenia energią słoneczną. Nowością jest również technologia Anker GaNPrime. Innowacyjne, bazujące na azotku galu urządzenia oferują wyższą wydajność ładowania przy jednoczesnym niższym zużyciu energii. Każde naładowanie urządzenia z wykorzystaniem ładowarek Anker 735 (65 watów), Anker 737 (120 watów) oraz Anker 717 (140 watów) pozwala użytkownikowi oszczędzać – czas, energię… i miejsce w plecaku/torbie (z uwagi na kompaktowe rozmiary urządzeń).



































Źródło: Info Prasowe / ANKER