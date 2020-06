Inno3D GeForce RTX 2060 Super Compact i GTX 1660 Ti Compact

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Komputery do gier kojarzą się z wydajnością czy efektownym podświetleniem, ale raczej nie z poręcznymi gabarytami. To jednak nie oznacza, że osoby chcące cieszyć się ulubionymi grami w salonie są skazane na konsole lub kompromisy. Firma Inno3D proponuje im karty z serii RTX 20 i GTX 16 w wersjach Compact. Karty graficzne Inno3D z serii Compact to ukłon w stronę osób marzących o wydajnym, uniwersalnym komputerze, który zastąpi na szafce RTV wysłużoną konsolę i wkomponuje się w nowoczesne wnętrze. Portfolio producenta obejmuje układy z różnych segmentów cenowych i wydajnościowych, dzięki czemu każdy powinien znaleźć kartę na miarę swojego budżetu i potrzeb.



Dla bardziej wymagających graczy dobrą propozycją może być model Inno3D GeForce RTX 2060 Super Compact. Oferuje on wsparcie dla najnowszych technologii, takich jak śledzenie promieni (ray tracing) i DLSS 2.0, które przekładają się na jakość oprawy graficznej i wydajność w grach. Konstrukcja wyposażona jest w 8 GB pamięci typu GDDR6, zajmuje dwa sloty i ma 186 mm długości.



Do osób z nieco mniejszym budżetem adresowana jest karta Inno3D GeForce GTX 1660 Ti Compact. Podobnie jak model z linii RTX, ma ona GPU oparty na architekturze Turing, szybkie pamięci GDDR6 i 188 mm długości. Jej osiągi powinny zadowolić posiadaczy ekranów Full HD. W porównaniu do flagowych układów wydziela ona mniej ciepła, co można uznać za zaletę w przypadku kompaktowych obudów.





W obu konstrukcjach producent zastosował chłodzenie składające się z pojedynczego wentylatora oraz radiatora z systemem ciepłowodów, który odprowadza ciepło z kluczowych elementów. Karty odznaczają się umiarkowanym zapotrzebowaniem na energię, wymagając do zasilania jednej wtyczki PCI-E 8-pin. Gdyby to był problem, producent oferuje serię GTX 1650 Compact, która nie potrzebuje dodatkowego źródła prądu.



Omawiane karty graficzne są już dostępne w sprzedaży. Zakup modelu Inno3D GeForce RTX 2060 Super Compact wiąże się z wydatkiem ok. 1800 zł, podczas gdy konstrukcja Inno3D GeForce GTX 1660 Ti Compact jest tańsza i kosztuje ok. 1300 zł.















Źródło: Inno3D