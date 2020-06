TRANSCEND prezentuje kompaktowy dysk SSD M.2 2230

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Transcend prezentuje nowy przemysłowy dysk SSD w formacie M.2 2230 – MTE352T. Wytrzymały nośnik dostępny będzie w dwóch wersjach: standardowej oraz o zwiększonej odporności na temperaturę. Całą konstrukcję wzmocniło zastosowanie procesu Corner Bond. MTE352T to jednostronny dysk SSD M.2 z interfejsem PCI Express Gen 3 x2 zbudowany na 96-warstwowych kościach 3D NAND. Nośnik wspiera protokół NVM Express (NVMe) 1.3 oraz obsługuje bufor SLC, dzięki czemu jest w stanie osiągnąć prędkości odczytu do 1 700 MB/s oraz zapisu do 1 000 MB/s. Nowy dysk TRANSCEND wytrzymuje do 3 000 cykli P/E (Program/Erase), a także posiada moduł LDPC ECC (Error Correction Code), który wykrywa oraz koryguje błędy pojawiające się podczas transferu danych, zapewniając tym samym maksymalną stabilność działania systemu.



Format MTE352T to M2 2230, a grubość wynosi niecałe 2,5 mm dzięki ułożeniu kości pamięci tylko po jednej stronie płytki PCB. Pozwala to na umieszczenie dysku nawet w najmniejszych, przenośnych urządzeniach, smukłych i lekkich laptopach oraz komputerach.



Dysk dostępny będzie w trzech wersjach pojemnościowych: 128 GB, 256 GB oraz 512 GB.



Nowy nośnik od Transcend jest nie tylko niezwykle kompaktowy, ale również bardzo wytrzymały. Jego parametr TBW wynosi 1 080 TB, a średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) to aż 3 000 000 godzin. Dodatkowo producent udostępnia dwie wersje urządzenia: MTE352T wytrzymującą pracę w zakresie temperatur od 0°C do 70°C oraz MTE352T-I zdolną do pracy w temperaturze nawet od -40° C do 85° C.



Kluczowe komponenty dysku, takie jak kontroler oraz kości pamięci, zostały wzmocnione poprzez zastosowanie procesu Corner Bond (łączenie krawędziowe), polegającego na wypełnieniu przestrzeni między komponentami ciekłą żywicą epoksydową oraz utwardzeniu jej za pomocą światła UV. Jest to zabieg wykorzystywany w urządzeniach, od których wymaga się wysokiej niezawodności, odporności oraz łączenia ze sobą bardzo małych elementów. Wzmacnia on urządzenie oraz zwiększa jego niezawodność poprzez amortyzację wibracji i zmniejszenie naprężeń, jakim mogą być poddawane połączenia wewnątrz nośnika.



Producent udostępnia użytkownikom bezpłatną aplikację SSD Scope Pro, która pomaga zachować maksymalną wydajność dysku oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Oprogramowanie umożliwia m.in. skanowanie diagnostyczne, wymuszenie aktywacji funkcji TRIM, bezpieczne usuwanie danych, aktualizację oprogramowania i klonowanie systemu.



Nowe dyski SSD firmy TRANSCEND objęte zostały trzyletnią ograniczoną gwarancją producenta. Jako produkty przemysłowe dostępne są na indywidualne zamówienie. Sugerowana cena za największą pojemność 512 GB to 642 PLN.



