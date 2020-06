Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, producent wysokiej jakości produktów dla graczy, wprowadza do sprzedaży w Polsce mysz XPG PRIMER. Dedykuje ją początkującym i profesjonalnym graczom oraz entuzjastom technologii, którzy chcą kompletnego i bezproblemowego urządzenia w przystępnej cenie. Do produkcji XPG PRIMER wykorzystano wysokiej jakości komponenty. Mysz wyposażono w dobrze znany i ceniony sensor optyczny PixArt PMW3360 o rozdzielczości 12000 DPI z możliwością zmiany DPI w locie. Zastosowano także trwałe przełączniki OMRON o wytrzymałości 20 milionów kliknięć.







To wszystko zostało osadzone w ergonomicznej obudowie z wytrzymałego tworzywa sztucznego PBT, którego powierzchnia jest gładka, a zarazem nieśliska i prosta do czyszczenia. Wyjątkiem są tylko boki, których agresywna faktura pozwoli nam na zachowanie kontroli nawet w przypadku bardzo długich i emocjonujących rozgrywek. Całkowita waga myszki to zaledwie 98 gram, a wkomponowane w obudowę podświetlenie RGB dodaje jej jeszcze bardziej agresywnego charakteru. Do wyboru mamy 3 fabryczne ustawienia efektów: stałe podświetlenie, falę lub oddychanie.



XPG PRIMER charakteryzuje się też kablem w oplocie, który, w przeciwieństwie do konkurencji, jest lżejszy i bardziej miękki. Dzięki temu kabel możemy ułożyć w taki sposób, jaki chcemy.



Mysz XPG PRIMER pojawi się w polskiej sprzedaży już 20 czerwca.



















Źródło: Info Prasowe / XPG