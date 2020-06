Sony Interactive Entertainment prezentuje PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Długi weekend upłynął pod znakiem innowacji i kreatywności, ponieważ Sony Interactive Entertainment (SIE) ujawniło szczegóły PlayStation 5, w tym wygląd konsoli nowej generacji oraz szeroki wachlarz nieprezentowanych nigdzie wcześniej gier, które się na niej pojawią. Podczas wczorajszego wydarzenia na żywo, które oglądały miliony fanów, SIE po raz pierwszy pokazało sprzęt PS5, a także oryginalny, dwukolorowy design konsoli, który w odważny sposób odchodzi od wcześniejszych projektów PlayStation. PS5 będzie w dniu premiery dostępne w dwóch wersjach, standardowym modelu z napędem Ultra HD Blu-ray oraz modelu cyfrowym, pozbawionym czytnika płyt.







W trakcie wczorajszego pokazu, gracze mieli możliwość poznać nowe gry, które wyznaczą standardy rozgrywki na PlayStation 5. Najbardziej utalentowani twórcy gier, pracując nad wieloma tytułami, z których większość pojawi się tylko na PS5 lub na PS5 i komputerach, ujawniają potencjał drzemiący w nowej konsoli, który zapewni niezapomniane przeżycia w jeszcze bardziej olśniewających, pełnych życia światach.



Dzięki bliskiej współpracy między SIE i Rockstar Games na PS5 trafi jedna z największych serii wszech czasów: Grand Theft Auto. Ulepszone i rozszerzone wersje Grand Theft Auto V oraz Grand Theft Auto Online pojawią się w drugiej połowie 2021 roku. Dzięki różnorodnym usprawnieniom technicznym, innowacjom graficznym i optymalizacji wydajności, GTAV oraz GTA Online będą w pełni wykorzystywać potencjał PS5 i jego nowe funkcje, dzięki czemu te gry staną się jeszcze piękniejsze i przyjemniejsze w rozgrywce. Dodatkowo, pojawi się też nowa, samodzielna wersja Grand Theft Auto Online, która będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy PS5 w ciągu pierwszych trzech miesięcy od premiery. Gracze nie stracą raz uzyskanego prawa do gry, a dzięki subskrypcji PlayStation Plus właściciele PS5 będą mogli grać w GTA Online, ile tylko będą chcieli. Oprócz tego, od dzisiaj wszyscy posiadacze GTAV na PS4 będą co miesiąc, aż do premiery gry na PS5 w 2021 roku, otrzymywać 1 000 000 $ GTA.



Co więcej, SIE Worldwide Studios oraz czołowi wydawcy i producenci gier ujawnili tytuły na PS5, które prezentują wyjątkowość rozgrywki na tym systemie. Dostępne tylko na PS5 gry PlayStation Studios to między innymi: Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) i Horizon Forbidden West (Guerrilla Games).



Ogłoszone gry zewnętrznych wydawców, to na przykład nowe części niezwykle popularnych serii, takie jak NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) i Resident Evil Village (Capcom), a także nowości, które pojawią się na PS5 i nie będą dostępne na żadnej innej konsoli, m in. DEATHLOOP (Bethesda) czy Project Athia (Square Enix/Luminous Productions). Z kolei nowe tytuły niezależnych studiów, takie jak Stray (Annapurna/ Blue Twelve Studio) i Bugsnax (Young Horses), tylko podkreśliły różnorodność gier przygotowywanych na nową platformę.



SIE ogłosiło również nowe akcesoria dedykowane PS5, które udoskonalą rozgrywkę:

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE 3D – obsługujący dźwięk 3D i posiadający dwa mikrofony z funkcją redukcji hałasu

HD Camera – kamera z dwoma obiektywami 1080p, idealna dla graczy, którzy chcą transmitować swoją spektakularną rozgrywkę w sieci

Media Remote – pilot z wbudowanym mikrofonem, pozwalający łatwo przeskakiwać między filmami i usługami streamującymi

Stacja ładująca DualSense – pozwalająca łatwo ładować dwa kontrolery bezprzewodowe DualSense.



SIE ogłosi ceny i pozostałe szczegóły dotyczące PlayStation 5 w późniejszym terminie.





Gry na PS5 od SIE Worldwide Studios i partnerów:

Astro’s Playroom (Japan Studio)

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV)

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

Horizon Forbidden West (Guerrilla Games)

Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

Returnal (Housemarque / XDEV)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV)





Gry na PS5 zewnętrznych wydawców i producentów:

Bugsnax (Young Horses)

DEATHLOOP (Bethesda)

Ghostwire: Tokyo (Bethesda)

Godfall (Gearbox Publishing / Counterplay Games)

Goodbye Volcano High (KO-OP)

Grand Theft Auto V oraz Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

HITMAN 3 (IO Interactive)

JETT : The Far Shore (Superbrothers)

Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

Little Devil Inside (Neostream Interactive)

NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

Oddworld Soulstorm (Oddworld Inhabitants)

Pragmata (Capcom)

Project Athia - tytuł roboczy (Square Enix / Luminous Productions)

Resident Evil Village (Capcom)

Solar Ash (Annapurna Interactive / Heart Machine)

Stray (Annapurna / Blue Twelve Studio)

Tribes of Midgard (Gearbox Publishing / Norsfell)

The Pathless (Annapurna Interactive / Giant Squid)













Źródło: Info Prasowe / SONY