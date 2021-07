Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X4 to topowa, chłodzona powietrzem edycja “siedemdziesiątki” ze znaczkiem Ti. Mająca 300 mm długości konstrukcja jest przykryta chłodzeniem iChill X4 z czterema wentylatorami. Trzy z nich mają po dziewięć centymetrów średnicy i tłoczą powietrze przez cienkie żeberka radiatora. Odpromiennik posiada siedem ciepłowodów mających bezpośredni kontakt z procesorem graficznym (DHT) i ponad 0.8 m kw. powierzchni wymiany ciepła. W miejscu sekcji zasilania umieszczono czwarte, 4,5-centymetrowe śmigło pompujące dodatkowe porcje chłodnego powietrza. W rezultacie chip Ampere z 6144 rdzeniami CUDA na pokładzie, ma osiągać w trybie Boost 1830 MHz, a więc więcej niż modele referencyjne Nvidii.







Bez zmian pozostały z kolei zegary 8-gigabajtowej pamięci GDDR6X (256-bit), która pracuje z szybkością 19 Gbps. Do stabilnego działania GPU niezbędne jest dodatkowe zasilanie - dwie wtyczki PCI-E 8-pin. Decydujący się na zakup karty Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X4 powinni też dysponować zasilaczem o mocy nie mniejszej niż 750 W i trzema slotami w obudowie. Prezentowany model okraszono iluminacją RGB LED. Podświetlenie jest programowalne i można je dostosować zarówno z poziomu aplikacji producenta (TuneIT), jak i płyty głównej. Synchronizację z innymi komponentami ma ułatwić wsparcie dla technologii takich jak Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3070 Ti iChill X4 jest już dostępna w sprzedaży. Jej ceny wahają się w zależności od sklepu, aczkolwiek producent pracuje nad poprawieniem jej dostępności X-kom - 4489 PLN, Morele.net - 4559 PLN). To powinno przełożyć się na korzystniejsze oferty w niedalekiej przyszłości.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA104 (6144 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1830 MHz

• pamięć graficzna: 8 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 256-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia