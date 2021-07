Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Hama Spotlight Smart 80 stanowi doskonałą propozycję dla blogerów, vlogerów czy twórców na YouTubie, Twitchu lub Instagramie. Urządzenie ma szerokość 21 cm, a długość kabla wynosi 190 cm. Z kolei sam wysięgnik ma 9,5 cm długości. Zostało ono utrzymane w biało-czarnej kolorystyce. Jego waga to 440 g. Lampa Spotlight Smart 80 od marki Hama zapewnia oświetlenie pierścieniowe, dysponując 96 lampkami LED. Łatwo uzyskać efekty od ciepłej bieli do jasnego światła dziennego. To wszystko za sprawą opcji regulacji temperatury barwy w trzech stopniach (3000/4500/6000 K) za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania. W ten sposób optymalnie i równomiernie oświetlimy nagrania wideo czy zdjęcia portretowe.







Lampa przyda się też przy wykonywaniu makijażu. Natężenie światła regulowane jest w 10-stopniowej skali, pozwalając nastawić jaskrawe lub przyćmione oświetlenie. Co więcej, lampa umożliwia otrzymanie lśniącego efektu "czarującego oka", gdyż przy wykorzystaniu refleksów tworzy widoczne w oczach punkty-światełka.



Warto dodać, że lampę pierścieniową można dowolnie obracać i odchylać dzięki głowicy kulowej statywu i elastycznemu wspornikowi. W ten sposób bez problemu uzyskamy idealną pozycję do ujęcia – zarówno w orientacji poziomej, jak i pionowej. Kompaktowy zestaw lamp pierścieniowych można również zdemontować do transportu, co docenią często podróżujący zawodowi fotografowie, vlogery czy blogerzy.



Następnym atutem urządzenia są wysuwane nogi, regulowane czterostopniowo przy użyciu przesuwnego mechanizmu zatrzaskowego. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk, znajdujący się na zewnętrznej stronie nóg statywu. Dzięki zimnej stopce na lampie można zamontować np. światło LED, mikrofon czy kamerę sportową. Współpracuje ona z większością smartfonów. Rozszerzany uchwyt mieści telefon o szerokości od 6 do 8 cm. Dodatkowo chroni obudowę smartfona przed zadrapaniem.



Statyw na biurko może się pochwalić możliwością regulacji wysokości pomiędzy 13,5 a 17,5 cm. Jego nogi da się indywidualnie dostosować do różnego podłoża. Z kolei gumowe nóżki pewnie trzymają się na gładkich, śliskich czy nierównych powierzchniach. Co istotne, statyw może równie dobrze posłużyć za monopod do zdjęć typu selfie, co przyda się podczas blogowania czy vlogowania. Sprzęt jest zasilany za pomocą kabla USB typu A. W zestawie oprócz lampy znajdziemy zdalny wyzwalacz Bluetooth i chroniącą przed kurzem torbę.



Cena lampy pierścieniowej z mini statywem Hama Spotlight Smart 80 wynosi 79.90 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Hama