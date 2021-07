Nowe projektory biznesowe z serii ME od Sharp/NEC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek najnowsze modele projektorów biznesowych z serii NEC ME. Seria ta znana jest z doskonałej jakości obrazu, wydajności i niezawodności w małych salach konferencyjnych i klasach szkolnych. Nowe projektory to kompaktowe, ale wydajne narzędzia ze zintegrowanymi głośnikami 16W, kompatybilnością z HDMI i przyszłościowym przetwarzaniem sygnału wejściowego 4K@30 Hz. Charakteryzują się wyjątkową trwałością lampy – do 20 000 godzin bezproblemowej projekcji, co eliminuje wysiłek i koszty związane z wymianą lampy.







Nowe projektory NEC ME403U oraz NEC ME383W umożliwiają realizację szerokiej gamy scenariuszy zastosowań dzięki możliwości prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem wielu źródeł, wydajnej pracy w trybie dzielenia ekranu i funkcjom bezprzewodowym. Wielu użytkowników może bezproblemowo łączyć się i udostępniać treści bez konieczności przełączania kabli. Podobnie, duże powiększenia optyczne w obu najnowszych modelach, ułatwiają ich ustawienie w pomieszczeniu lub instalację na istniejącym uchwycie sufitowym.



Podstawowe dane najnowszych modeli to m.in.:

- NEC ME403U - rozdzielczość WUXGA 1920 x 1200, jasność 4000 AL i 1,6-krotny zoom optyczny.

- NEC ME383W - rozdzielczość WXGA 1280 x 800, jasność 3800 AL i 1,7-krotny zoom optyczny.



Cen nie podano.

























Źródło: Info Prasowe / SHARP