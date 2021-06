Inno3D GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nowe, mocne GPU GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti właśnie debiutują na rynku. Z tej okazji firma Inno3D przygotowała aż dziewięć kart graficznych z tymi układami. Do wyboru są zarówno chłodzone cieczą modele Frostbite, jak również efektowne wersje iChill X4 i X3. Portfolio uzupełniają dyskretne wersje X3 i X3 OC. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 Ti Frostbite to topowe wydanie z najnowszym GPU Ampere. Chłodzona cieczą, mimo fabrycznego podkręcenia, ma być znacznie cichsza i chłodniejsza od referenta. Różnica w testach producenta to 13 stopni na korzyść Frostbite’a. Ponownie można liczyć na efektowne, programowalne podświetlenie RGB LED i kompaktową (226 mm długości) konstrukcję.







Dla fanów chłodzenia powietrzem Inno3D przygotowało osiem modeli. Najbogatsze wersje to Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X4 i RTX 3070 Ti iChill X4. Mają one po cztery wentylatory - trzy o średnicy dziewięciu centymetrów i dodatkowy, boczny (4,5 cm) tłoczący powietrze w kierunku sekcji zasilania. Konstrukcje zajmują po trzy sloty, mają 300 mm długości i już po wyjęciu z pudełka są po fabrycznym OC.



Podkręcone są też wersje Inno3D GeForce RTX 3080 Ti iChill X3 i RTX 3070 Ti iChill X3, które cechują się identycznymi wymiarami i także posiadają programowalne podświetlenie RGB LED. Dla osób, które oczekują topowych osiągów w dyskretnym wydaniu, firma Inno3D przygotowała warianty X3 i X3 OC. Dodatkowo karty Inno3D GeForce RTX 3070 Ti X3 i X3 OC zajmują mniej miejsca - wymagają jedynie dwóch slotów PCIe.



Niezależnie od modelu producent zaleca zaopatrzenie się w zasilacz o mocy minimum 750 W i upewnienie się, że ma on dwa 8-pinowe przewody PCIe. W zamian użytkownicy mają otrzymać wsparcie dla najnowszych technologii (Ray Tracing, DLSS 2.0, etc.) i pierwszorzędne osiągi. GPU GeForce RTX 3080 Ti posiada 10240 rdzeni CUDA i współpracuje z 12 GB pamięci GDDR6X (384-bit), o przepustowości 912 GB/s.



Stawiając na układ GeForce RTX 3070 Ti użytkownicy otrzymują jednostkę z 6144 rdzeniami CUDA i 8 GB pamięci VRAM. Tu również zastosowano kości GDDR6X, które w połączeniu z 256-bitową szyną mają cechować się przepustowością rzędu 608 GB/s. Dla fanów podkręcania producent przygotował aplikację TuneIT, która pozwala zarówno na monitoring parametrów pracy, jak i dalsze eksperymenty z taktowaniem.



Nowości Inno3D mają pojawić się w sklepach jeszcze w bieżącym kwartale. Na razie producent nie ujawnił, ile trzeba będzie zapłacić za poszczególne modele.



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia