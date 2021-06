MSI CLUTCH GM41 Lightweight Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Urządzenia bezprzewodowe zyskują coraz większą popularność, zwłaszcza wśród graczy FPS, którzy poszukują rozwiązań zapewniających całkowitą swobodę ruchów. MSI, lider w dziedzinie sprzętu dla graczy, ma zaszczyt zaprezentować CLUTCH GM41 Lightweight Wireless. Jest to pierwsza bezprzewodowa mysz MSI skonstruowana z wyjątkowo lekkich materiałów. Urządzenie powstało z myślą o gamingu, tym amatorskim oraz profesjonalnym. CLUTCH GM41 Lightweight pierwotnie zadebiutowała na rynku w lutym tego roku jako urządzenie przewodowe. Nowo zaprezentowana wersja Wireless posiada ten sam symetryczny design, została również wykonana z bardzo lekkich materiałów dzięki czemu waży zaledwie 74g.







Podana waga uwzględnia wbudowaną baterię. Ślizgacze PTFE gwarantują gładki ślizg po powierzchniach, a gumowe uchwyty boczne pomagają pewnie trzymać myszkę w dłoni. Najnowsza technologia bezprzewodowa 2.4G redukuje opóźnienia w transmisji do zaledwie 1ms, dzięki czemu mysz reaguje prawie 10 razy szybciej niż typowe myszy bezprzewodowe dostępne na rynku.



Bateria pozwala nawet na 80 godzin gry. Pełne naładowanie od 0% do 100% trwa 90 minut, ale gracze, którzy muszą szybko wrócić do akcji już po 10 minutach ładowania mogą cieszyć się z kolejnych 9 godzin pracy na baterii. Alternatywnie, istnieje również możliwość kontynuowania gry poprzez bezpośrednie podłączenie do myszki kabla USB znajdującego się w zestawie. Podane czasy pracy baterii mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków otoczenia.



Sercem CLUTCH GM41 Lightweight Wireless jest sensor Pixart PAW-3370 o czułości 20000 DPI i śledzeniu ruchu na poziomie 400 IPS. Przełącznik DPI znajduje się pod spodem myszy. Dzięki temu udało się dodatkowo ograniczyć jej wagę, gdyż umieszczenie przełącznika DPI w górnej części myszy wymagałoby wykorzystania dodatkowych obwodów i materiałów. Pod lewym i prawym przyciskiem znajdują się trwałe przełączniki Omron, których żywotność szacuje się na ponad 60 milionów kliknięć. Gracze za pomocą oprogramowania MSI Dragon Center w łatwy sposób mogą dostosować myszkę do własnych potrzeb zmieniając jej najważniejsze parametry oraz kolory podświetlenia RGB.



W zestawie z myszą znajduje się stacja dokująca do ładowania, odbiornik USB oraz dodatkowy przewód FriXionFree. Mysz od spodu posiada specjalne zagłębienie, poprzez które można podłączyć kabel USB, a w razie potrzeby, np. podczas podróży, służy za schowek na odbiornik sygnału.



MSI CLUTCH GM41 Lightweight Wireless można nabyć w sklepach z elektroniką i sprzętem dla graczy w cenie 379 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / MSI