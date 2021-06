Garmin Forerunner 55

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Garmin przedstawił dziś łatwy w obsłudze smartwatch GPS Forerunner 55. Sprawdzi się on u biegaczy na wszystkich poziomach zaawansowania, a zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem - to idealny smartwatch do śledzenia swoich statystyk i osiągania celów treningowych. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby rozpocząć bieg lub marsz i monitorować czas, dystans, prędkość, tempo i tętno bezpośrednio z nadgarstka. Zegarek Forerunner 55 oferuje również szczegółowe dane dotyczące biegu, codzienne sugestie treningowe, dodatkowe wbudowane aplikacje sportowe i inne przydatne funkcje. Premiera smartwatcha Forerunner 55 nie bez przyczyny przypada na Światowy Dzień Biegania.







Forerunner 55 pomaga biegaczom na każdym poziomie zaawansowania osiągać cele treningowe:

- Wbudowany GPS śledzi tempo, trasę i dystans pokonywany przez zawodnika

- Optyczny pomiar tętna z nadgarstka mierzy dane przez całą dobę

- Całodobowe monitorowanie aktywności pozwala liczyć m. in. kroki, kalorie i ilość snu

- Codzienne sugestie treningowe pozwalają pozbyć się wątpliwości dotyczących treningu, oferując spersonalizowane wskazówki, dostosowane do historii treningów, poziomu sprawności fizycznej i statusu czasu regeneracji biegacza

- Plany treningowe Garmin Coach oferują wyświetlane na ekranie wskazówki od trenerów-ekspertów oraz darmowe plany treningowe przygotowujące do biegu na 5 km, 10 km i półmaratonu, które można dostosować do celów biegacza

Funkcje bezpieczeństwa umożliwiają biegaczom wysyłanie wiadomości o swojej lokalizacji do rodziny i przyjaciół



Zaawansowane funkcje do biegania

Forerunner 55 oferuje biegaczom narzędzia, dzięki którym mogą przenieść swój trening na wyższy poziom:

- PacePro zawiera wskazówki, które pomagają biegaczom dostosować strategię do wybranej trasy i dystansu

Sportowcy mogą sprawdzić bezpośrednio na nadgarstku szacowany czas ukończenia biegu na podstawie wskazanego wcześniej dystansu

- Alerty kadencji (rytmu biegu) informują biegaczy o wyjściu poza docelowy zakres kadencji, pomagając im poprawić swoją biegową formę

- Dla tych, którzy chcą zmieniać swoją treningową rutynę, zegarek Forerunner 55 oferuje kilka wbudowanych profili aktywności, w tym bieg na bieżni lub bieg wirtualny, pływanie w basenie, pilates, trening HIIT i inne dyscypliny

- Po zakończeniu treningu, wbudowany wskaźnik czasu regeneracji informuje sportowców, jak długo powinni odpoczywać przed kolejnym dużym wysiłkiem.



Całodzienne monitorowanie zdrowia i samopoczucia

Forerunner 55 jest przeznaczony do noszenia 24/7 i jest wyposażony w szeroką gamę funkcji zdrowotnych oraz związanych z poprawą samopoczucia, takich jak Garmin Firstbeat Analytics. Sportowcy mogą śledzić swój poziom stresu i ustawiać przypomnienia o relaksie, aby wykonywać krótkie ćwiczenia oddechowe, korzystać z Body Battery do monitorowania poziomu energii, aby znaleźć najkorzystniejsze pory na aktywność i odpoczynek, a także uzyskać wgląd w to, kiedy i jak w ciągu dnia zdobywają tzw. minuty intensywnej aktywności. Ponadto kobiety mogą śledzić swój cykl menstruacyjny lub ciążę, rejestrować objawy i otrzymywać informacje dotyczące m. in. ćwiczeń oraz odżywiania za pośrednictwem aplikacji Garmin Connect.



Połącz się i personalizuj

Forerunner 55 zawiera popularne funkcje łączności, które pomagają sportowcom pozostać w kontakcie ze światem. Bezpośrednio z nadgarstka użytkownicy mogą m. in. odbierać wiadomości tekstowe, przeglądać aktualizacje w mediach społecznościowych i wiadomości e-mail. Wbudowane funkcje pomocy i wykrywania zdarzeń umożliwiają użytkownikom ręczne lub automatyczne wysyłanie wiadomości z informacją o ich lokalizacji w czasie rzeczywistym do wybranych kontaktów. Urządzenie Forerunner 55 może także automatycznie przesyłać aktywności do serwisu Garmin Connect i umożliwiać sportowcom pobieranie niestandardowych tarcz zegarka, pól danych i aplikacji ze sklepu Connect IQ Store.



Z zegarkiem Forerunner 55 możesz dłużej biegać i ćwiczyć bez konieczności częstego ładowania. Urządzenie zapewnia do 2 tygodni pracy na baterii w trybie smartwatcha i do 20 godzin w trybie GPS. Forerunner 55 jest dostępny w kolorze czarnym, białym lub aqua, a jego sugerowana cena detaliczna to 199.99 €uro.

































Źródło: Info Prasowe / Garmin