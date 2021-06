Patriot VIPER ELITE II PERFORMANCE MEMORY

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

VIPER, gamingowa marka PATRIOT wprowadza na rynek pamięci VIPER ELITE II DDR4 PERFORMANCE MEMORY. To następca z wielokrotnie nagradzanej serii ELITE PERFORMANCE MEMORY, oferujący niezrównaną stabilność i wysoki potencjał podkręcania. Produkt jest dostosowany do potrzeb entuzjastów sprzętu PC i zapalonych graczy, którzy poszukują pamięci zorientowanej na wydajność z szerokim zakresem prędkości i pojemności, ale bez podświetlenia RGB. VIPER ELITE II oferuje minimalistyczny i dyskretny rozpraszacz ciepła, ozdobiony elementami marki VIPER. Moduł otacza osłona z aluminium klasy wojskowej, zapewniająca wyjątkową efektywność termiczną i utrzymująca stabilność systemu przy największych obciążeniach.







Każdy moduł jest zbudowany z 10-warstwowego laminatu, wykorzystującego wyłącznie najwyższej jakości ręcznie testowane układy pamięci i komponenty, dzięki czemu spełniają one surowe standardy jakości marki VIPER i zapewniają doskonałą stabilność i niezawodność.



VIPER ELITE II w pełni wspiera XMP 2.0 do automatycznego podkręcania bazującego na profilach i jest sprawdzony pod kątem zgodności z najnowszymi platformami płyt głównych Intel i AMD. VIPER ELITE II jest objęty ograniczoną dożywotnią gwarancją i dostępny zarówno w pojedynczych, jak i podwójnych zestawach, z częstotliwościami 2666 MHz/3200 MHz/3600 MHz/4000 MHz i modułami o pojemności 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB. Maksymalna pojemność zestawu to 64 GB (2 × 32 GB).



Pamięci VIPER ELITE II DDR4 PERFORMANCE MEMORY dostępne będą u wybranych partnerów firmy Patriot od 22 tygodnia 2021.































Źródło: Info Prasowe / Patriot