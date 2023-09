Intel przedstawia Thunderbolt 5: do 120Gbps, 240W, 8K @ 540Hz

Autor: Łukasz Wieczorek (djluke) 1

Firma Intel zaprezentowała swój najnowszy standard Thunderbolt 5, który zapewnia łączność nowej generacji, w tym przepustowość 120 Gb/s, ładowanie 240 W, rozdzielczość 8K 540 Hz i więcej. Technologia Thunderbolt, wcześniej opracowana przez Intel i Apple, wyniosła możliwości przesyłania danych na zupełnie nowy poziom, ale to nie koniec, ponieważ drużyna Niebieskich w końcu zaprezentowała technologię nowej generacji „Thunderbolt 5”, która zapewnia ogromne ulepszenia na pokładzie.



- podwojenie całkowitej przepustowości dwukierunkowej; Funkcja Bandwidth Boost zapewnia nawet trzykrotną przepustowość w przypadku intensywnego korzystania z wideo, do 120 Gb/s,

- podwojenie przepustowości danych PCI Express w celu uzyskania szybszej pamięci masowej oraz zewnętrznych kart graficznych

- zbudowany w oparciu o standardy branżowe, w tym USB4 V2, DisplayPort 2.1 i PCI Express Gen 4; w pełni kompatybilny z poprzednimi wersjami,

- podwojenie przepustowość sieci Thunderbolt w celu uzyskania szybkiego połączenia między komputerami PC,

- wykorzystanie nowej technologii sygnałowej PAM-3 w celu zapewnienia znaczącego wzrostu wydajności w przypadku obecnych płytek drukowanych, złączy i kabli pasywnych o długości do 1 metra.



Standard Thunderbolt 4 pierwotnie zapewniał najwyższą kompatybilność, zwłaszcza jeśli chodzi o niwelowanie różnic w wydajności, które istniały po podłączeniu zewnętrznych wyświetlaczy. O Thunderbolcie 5 mówi się już od jakiegoś czasu w Intelu i najwyraźniej firma podważa możliwości tej technologii, biorąc pod uwagę, że dane udostępnione przez Intela pokazują zupełnie inny obraz, o czym niżej.











Idąc dalej, Thunderbolt 5 będzie oferował zwiększoną przepustowość, osiągającą zdumiewające 120 Gb/s. Jest to wielki kamień milowy zarówno dla Intela, jak i całej branży, głównie ze względu na to, że technologia Thunderbolt może dostarczać ogromną moc za pomocą kabli.











Zwiększona przepustowość niesie ze sobą kilka korzyści, z których najważniejszą jest to, że konsumenci będą teraz mieli większą "pojemność" dla wyświetlaczy zewnętrznych. Jest tu jednak pewien haczyk, ponieważ prędkość 120 Gb/s można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkie trzy linie są przeznaczone do transmisji danych, co ma miejsce w przypadku podłączenia zewnętrznego wyświetlacza o wyjątkowo wysokiej rozdzielczości.











Gracze również powinni być zachwyceni nową technologią, ponieważ Intel ujawnia, że Thunderbolt 5 będzie obsługiwać do trzech wyświetlaczy 4K przy 144 Hz, a także możliwość obsługi nawet wyświetlacza 540 Hz, co rzeczywiście poszerzy domenę przenośnych gier. Co więcej, Thunderbolt 5 będzie kompatybilny ze złączami nowej generacji: DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G i PCIe Gen4, umożliwiając większą szybkość transmisji danych bez myślenia o jakichkolwiek kompromisach.







Thunderbolt 5 będzie także wyposażony w szybsze ładowanie, osiągające moc do 240 W, co jest idealne dla laptopów obecnej generacji i maszyn zasilanych bateryjnie. Mając tak wiele zalet, można powiedzieć, że najlepszym wyborem będzie Thunderbolt 5, jednak przyjęcie takich standardów w produktach głównego nurtu zajmuje dużo czasu, głównie ze względu na wysokie koszty produkcji. Można spodziewać się, że Thunderbolt 5 zostanie dodany do urządzeń do 2024 r., a jego powszechne wdrożenie nastąpi w kolejnych latach.