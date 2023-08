Interaktywny monitor dotykowy Dell 24

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kolejny wyjątkowy produkt Dell Technologies jest już dostępny. Mowa o nowym, nieprzeciętnym monitorze, który dzięki wyjątkowemu komfortowi obsługi ma szansę stać się hitem wśród użytkowników. Dell 24 ze złączem USB-C (P2424HT) to pierwszy monitor dotykowy o przekątnej 23,8” z połączeniem Ethernet, dzięki któremu nie trzeba już martwić się niestabilnym połączeniem internetowym1. Monitor zaprojektowano tak, by zapewnić jak największą wydajność – niezależnie od tego, czy używany jest podczas pracy w domu, biurze czy magazynie. Kluczowe zalety nowego monitora to przede wszystkim doskonała łączność oraz dotykowy ekran zaprojektowany z myślą o naturalnej i wygodnej obsłudze.







Szczegółowy opis funkcji oraz możliwości jest dostępny poniżej:

• Intuicyjna obsługa: Nowa 10-punktowa obsługa dotykowa od krawędzi do krawędzi pozwala na wyjątkową interaktywność. Z łatwością można dodawać adnotacje do dokumentów, przybliżać i oddalać widok, nawigować za pomocą prostych ruchów przeciągania czy przesuwania. Wszystko to przy niezwykle intensywnych, wyrazistych kolorach, za sprawą 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB i technologii In-Plane Switching (IPS), zapewniającej szerokie kąty widzenia. Dodatkowo, zastosowana w monitorze powłoka przeciwodblaskowa, wyposażona w technologię ComfortView Plus, redukuje emisję niebieskiego światła, podczas gdy ekran zachowuje wysoką jakość kolorów.

• Przemyślany design: Niezwykła wygoda użytkowania wynika nie tylko z intuicyjnej obsługi, lecz także z ergonomicznej budowy. Monitor można ustawić w standardowej pozycji, natomiast solidna przegubowa podstawa pozwala również nachylić go pod kątem 60 stopni, by uzyskać optymalny układ do pracy z ekranem dotykowym. Można go pochylać, obracać w pionie i poziomie oraz regulować jego wysokość (do 110 mm), dopasowując jego pozycję do potrzeb użytkownika. Na dolnej krawędzi umieszczono dodatkowe wzmocnienie – specjalne poduszki, które chronią monitor przed uderzeniami, niezbędne zwłaszcza wtedy, gdy zostanie oparty bezpośrednio o blat.

• Prosta i kompleksowa łączność: Wystarczy tylko jeden kabel USB-C (z funkcją Power Delivery do 90W), by za pomocą gniazda RJ45 zapewnić stabilne połączenie Ethernet. Dwa porty USB umieszczono z boku monitora, by umożliwić szybkie podłączenie akcesoriów, a w przypadku, gdy nie są używane – łatwe zakrycie, pozwalające zachować elegancki wygląd. Dopełnieniem są wbudowane porty HDMI i DisplayPort.



Monitor zaprojektowano z myślą o środowisku – jest wykonany w 85% z PCR (tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu) i spełnia najnowsze normy dotyczące ochrony środowiska, takie jak ENERGY STAR i TCO Certified Edge oraz uzyskał certyfikat EPEAT Gold. Działania te wynikają z zaangażowania Dell Technologies w zrównoważony rozwój oraz ograniczenia wpływu na środowisko na każdym etapie życia produktu.

































Źródło: Info Prasowe - Dell