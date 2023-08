JDS Labs ATOM AMP i ATOM DAC w wersji HEVI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amerykański producent wprowadza niezwykle ciekawą serię obejmującą dwa urządzenia. Są to nowe wersje wzmacniacza słuchawkowego ATOM AMP+ oraz przetwornika cyfrowo-analogowego ATOM DAC+ posiadające w nazwie dopisek HEVI. Jak nietrudno się domyśleć, oznacza on, iż urządzenia są bardziej pancernie wykonane, a przez to cięższe. Na dodatek nowe modele są tylko niewiele droższe od zwykłych, co sprawia, że będą nie lada gratką, zwłaszcza dla wszystkich, którzy chcą nabyć budżetowe, dobre i solidnie wykonane urządzenie. Teraz jeden z najlepszych budżetowych wzmacniaczy słuchawkowych dostępny w jeszcze lepszej wersji. Oczywiście ciężar nie jest tutaj jedyną zmianą, bo dokonano kilku przemyślanych zmian konstrukcyjnych, na które czekało wielu entuzjastów.







ATOM AMP+ HEVI – wersja specjalna lubianego wzmacniacza

Wersja HEVI to nie przelewki i dla przykładu ATOM AMP+ HEVI waży aż dwukrotnie więcej od standardowej – prawie pół kilograma. Sprawia to także, że teraz wzmacniacz będzie bardziej stabilny na biurku, nawet gdy podłączymy do niego słuchawki masywnym i długim kablem. Ponieważ wielu użytkowników prosiło o wersję posiadającą dłuższe, łatwiejsze do uchwycenia pokrętło głośności – JDS Labs spełniło tę prośbę. Dlatego teraz ATOM AMP w wersji HEVI posiada precyzyjnie wykonaną za pomocą obróbki CNC gałkę z aluminium. Pozwala ona nie tylko bardziej precyzyjnie kontrolować głośność, ale sprawia też zdecydowanie lepsze wrażenie w dotyku.



O ile standardowa wersja ATOM AMPa posiada klasyczną obudowę wykonywaną metodą wtryskową, to wersja HEVI posiada grubą, aluminiową górną płytę, która jest w bardzo pewny sposób przymocowana do płytki drukowanej z elektroniką. Zwiększa to znacząco sztywność całej konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych, tak lubianych przez użytkowników rozmiarów.







JDS ATOM DAC+ HEVI

Ponieważ urządzenia z serii ATOM są często kupowane razem, dlatego do kompletu ze wzmacniaczem słuchawkowym ATOM AMP+ HEVI przygotowano także nowa wersję akompaniującego mu przetwornika cyfrowo-analogowego. ATOM DAC+ HEVI posiada taką samą, grubą aluminiową płytę czołową, jak ATOM AMP+ HEVI oraz analogiczne wewnętrzne wzmocnienia całej konstrukcji. Sprzyja to także dodatkowej eliminacji wibracji oraz zakłóceń elektromagnetycznych.



Produkty amerykańskiej marki z serii ATOM w krótkim okresie czasu stały się wzorcem w swojej kategorii. I jednocześnie przykładem na to, że korzystnie wycenione urządzenia, na dodatek produkowane w Stanach Zjednoczonych mogą śmiało konkurować z urządzeniami nie tylko tańszymi, ale też tymi wielokrotnie droższymi. I to konkurować nie tylko starannością wykonania, czy brzmieniem, ale nawet stosunkiem jakości do ceny.



ATOM AMP+ (także w wersji HEVI) oferuje aż 1W mocy przy obciążeniu 32 omów. A ponadto posiada przełączalny poziom wzmocnienia, wyjścia przedwzmacniacza oraz podwójne wejścia – zarówno RCA, jak i 3.5 mm mini-jack. Ponadto posiada specjalnie dobrany potencjometr głośności oferujący doskonałe zrównoważenie kanałów i układy zabezpieczające przed trzaskami.



ATOM DAC+ (HEVI) to z kolei przetwornik cyfrowo-analogowy łączący renomowany układ DAC ESS Technology ES9018K2M z wejściem USB opartym na układzie XMOS. Wejście to obsługuje nie tylko standard UAC2, ale także starszy UAC1 dla zachowania pełnej kompatybilności z – przykładowo – niektórymi konsolami do gier. Ponadto DAC+ posiada też precyzyjny zegar typu MEMS oraz staranie zaprojektowany tor analogowy. A na dodatek możemy przyciskiem z przodu obudowy wybrać jedno z wejść – USB lub optyczne.



Urządzenia JDS Labs ATOM z serii HEVI dostępne są już w salonach sieci HiFiPRO/MP3Store oraz sklepie Internetwym Media Expert. Sugerowane ceny detaliczne tych urządzeń (ATOM AMP+ HEVI oraz ATOM DAC+ HEVI) są takie same i wynoszą 998 PLN (za jedno urządzenie).

































Źródło: Info Prasowe - MIP