Wystartuj w rok akademicki razem z Samsungiem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wakacje w pełni, ale o przygotowanie do nadchodzącego roku akademickiego można zadbać już teraz. Samsung wychodzi naprzeciw potrzebom studentów oferując atrakcyjne zniżki na urządzenia, które przydadzą się nie tylko do nauki i rozrywki, ale pomogą również w utrzymaniu czystości w niejednym studenckim lokum. Wszyscy posiadacze legitymacji studenckiej mogą liczyć na specjalne zniżki na wybrane urządzenia Samsung dostępne w strefie Samsung dla Edukacji. Znaleźć tu można nieodzowne w życiu studenta urządzenia mobilne, takie jak tablety, smartfony, czy bezprzewodowe douszne słuchawki Galaxy w cenach o 10% niższych niż aktualne ceny na stronie producenta.







Razem raźniej, dlatego studenci decydujący się na zakup wybranych smartfonów lub tabletów Galaxy w strefie Samsung dla Edukacji w zestawie, mogą liczyć na 40% zniżkę przy zakupie większości akcesoriów oraz kupić wybrane modele smartwatchy i słuchawek Galaxy 25% taniej.



Fani czystości i porządku oraz rozwiązań Smart Home z pewnością docenią specjalne oferty na sprzęt AGD marki Samsung. Wygodne odkurzacze typu handstick, oczyszczacze powietrza czy inteligentne pralki – to wszystko dostępne jest dla studentów w strefie Samsung dla Edukacji w cenach do 25% niższych w porównaniu do cen obowiązujących na stronie samsung.com.pl.



Dla wszystkich studentów ceniących sobie możliwość stacjonarnej pracy i rozrywki w strefie Samsung dla Edukacji znaleźć można szeroki wybór monitorów Samsung w cenach o 10% niższych w porównaniu do aktualnych cen na oficjalnej stronie producenta.



Jak skorzystać z oferty dla studentów?

- Wejdź do strefy Samsung dla Edukacji i załóż swoje studenckie konto. Możesz też skorzystać z serwisu Student Beans. Będzie Ci do tego potrzebna Twoja legitymacja studencka.

- Po stworzeniu konta i zweryfikowaniu Twojego statusu studenta otrzymasz dostęp do ofert Samsung dla Edukacji.

- Zaloguj się i zacznij zakupy, korzystając ze studenckich ofert. Nie zapominaj, by często zaglądać na stronę, ponieważ zdarzają się też czasowe promocje na poszczególne produkty.



Szczegółowe informacje na temat oferty znajdują się na stronie students-offers | Samsung Polska.











Źródło: Info Prasowe - SAMSUNG