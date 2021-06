Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Jabra poinformowała dziś, że zapowiedziane w kwietniu tego roku rozwiązanie do wideokonferencji PanaCast 50 jest już w sprzedaży i uzyskało certyfikaty zgodności z usługami Microsoft Teams oraz Zoom Rooms. Jabra PanaCast 50 zostało zaprojektowane jako pierwsze na świecie inteligentne rozwiązanie do wideokonferencji w nowej rzeczywistości, które wzbogaca sale konferencyjne o wideo, audio i inteligencję dostosowane do aktualnych potrzeb. Jabra współpracowała z firmą Intel nad opracowaniem takiego rozwiązania do rozpoznawania obrazu, które ułatwia prowadzenie bardziej wciągających i produktywnych spotkań. Urządzenie PanaCast 50 zostało opracowane po to, by pomóc firmom działać w warunkach pracy hybrydowej.







Łączy w sobie realistyczny obraz, wiodące w skali światowej technologie audio, a także najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, by wprowadzać nową jakość do spotkań i współpracy.



Firma Jabra wykorzystała technologię Intel, by zaoferować użytkownikom takie innowacyjne funkcje, jak inteligentny zoom czy aktywne wykrywanie mówiących osób, które usprawniają i optymalizują uczestnictwo w telekonferencji. Technologia ta leży u podstaw funkcji wirtualnego reżysera (Virtual Director), która automatycznie dostosowuje kadrowanie w zależności od tego, co dzieje się na spotkaniu. W ten sposób Jabra PanaCast 50 może wykrywać aktywnych uczestników oraz przebieg rozmowy, zapewniając zdalnym rozmówcom w pełni realistyczne wrażenia i szybko reagując na ich potrzeby.



Zespół trzech 13-megapikselowych kamer o wysokiej rozdzielczości zapewnia realistyczne, 180‑stopniowe pole widzenia i panoramiczny widok o rozdzielczości 4K, obejmujący całe pomieszczenie. Opatentowana technologia łączenia w czasie rzeczywistym wideo o wysokiej rozdzielczości stosuje zaawansowane algorytmy do wyboru sposobu scalania obrazu na żywo z zachowaniem ultraniskiego poziomu opóźnień. Technologia ta zawsze optymalnie obejmuje wszystkich uczestników: od rozmów indywidualnych po spotkania z całym zespołem.



PanaCast 50 ma także osiem mikrofonów kierunkowych z funkcją precyzyjnego wykrywania głosu, które są wspierane przez inteligentne algorytmy usuwające przeszkadzający hałas. Cztery potężne głośniki opracowane przez Jabra — dwa 50-milimetrowe niskotonowe i dwa 20-milimetrowe wysokotonowe — w nieprzenoszącej wibracji konfiguracji stereo wypełniają pomieszczenie dźwiękiem o najwyższej jakości, a najnowsza technologia dźwięku dwukierunkowego umożliwia prowadzenie rozmów w bardziej naturalny sposób.



Jabra PanaCast 50: dostępny w kolorach czarnym oraz szarym, MSRP: 1065 Euro / 4745 PLN netto.



























Źródło: Info Prasowe / Jabra