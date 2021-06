TP-Link RE315 - wzmacniacz sieci bezprzewodowej w technologii OneMesh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowy wzmacniacz sieci bezprzewodowej TP-Link RE315 z technologią OneMesh™ to idealne rozwiązanie dla osób, które mają problemy z zasięgiem Wi-Fi, nieustannym buforowaniem sieci lub tracą połączenie przemieszczając się po domu. Urządzenie łączy się bezprzewodowo z routerem, aby doprowadzić sygnał Wi-Fi wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne, zapewniając kompleksowe pokrycie siecią. Wzmacniacz TP-Link RE315 eliminuje martwe strefy oraz zapewnia stabilne i płynne połączenie bezprzewodowe w całym domu. Rozgłasza Wi-Fi z prędkością sięgającą do 300 Mb/s w paśmie 2.4 GHz oraz do 867 Mb/s w paśmie 5 GHz.







Urządzenie wyposażono w dwie zewnętrzne anteny, gwarantujące dobry zasięg oraz w port Ethernet, dzięki któremu podłączymy do sieci urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi, takie jak np. komputer stacjonarny, telewizor czy też inwerter fotowoltaiczny.



RE315 został wyposażony w technologię OneMesh, która dzięki płynnemu roamingowi zapewnia nieprzerwaną transmisję danych podczas przemieszczania się po domu. OneMesh™ automatycznie łączy urządzenia znajdujące się w sieci WiFi z routerem lub wzmacniaczem o najsilniejszej w danym momencie sile sygnału. Proces ten jest niezauważalny dla użytkownika i dzięki temu gwarantuje maksimum wygody. Aby w pełni korzystać z udogodnień sieci Mesh nie jest konieczna wymiana wszystkich posiadanych urządzeń. Wystarczy zaktualizować firmware swojego routera do wersji OneMesh. Pełna lista urządzeń TP-Link, które zostaną objęte aktualizacją oraz tych, które już występują w wersji OneMesh, znajduje się tutaj.



Zaletą RE315 jest możliwość skorzystania z funkcji APS (Adaptive Path Selection), czyli inteligentnego wyboru trasy, która zapewnia działanie sieci z najwyższą wydajnością, automatycznie wybierając najszybszą ścieżkę połączenia z routerem. Dzięki funkcji APS można więc utworzyć ultraszybkie połączenie, doskonałe do streamingu w jakości HD i do gier online.



Wzmacniacz wyposażono także w dwa przydatne tryby High Speed i tryb AP (Access Point). Pierwszy z nich sprawia, że jedno pasmo Wi-Fi pełni zadanie łącza dosyłowego, natomiast drugie działa jak punkt dostępowy, maksymalnie zwiększając przepustowość wzmocnionej sieci Wi-Fi. Z kolei tryb AP umożliwia utworzenie bezprzewodowego punktu dostępowego, dając sieci przewodowej dostęp do funkcji Wi-Fi.



Wzmacniacz RE315 jest niezwykle prosty w konfiguracji. By skonfigurować sieć Mesh wystarczy nacisnąć przycisk WPS na routerze, a następnie na wzmacniaczu. Inteligentny sygnalizator RE315, przez wskazanie siły sygnału, błyskawicznie pomaga znaleźć najlepszą lokalizację dla urządzenia, pozwalającą uzyskać optymalny zasięg sieci.



Zarządzanie siecią umożliwia aplikacja TP-Link Tether. Użytkownik może monitorować stan wzmacniacza sygnału, kontrolować jego funkcje oraz zmieniać ustawienia na każdym urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS lub Android. Zarządzanie możliwe jest także przez interfejs użytkownika.



Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją, a jego koszt to około 160 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / TP-Link